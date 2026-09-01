Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"

Гол Букайо Сака обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы", которая за весь матч ни разу не пробила в створ.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери бросил в бой с первых минут новичков Дзиона Судзуки и Николаса Джексона.



Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 3:0 над "Ковентри". Эзри Конса и Бруно Гимараэс начали матч в запасе.



Гости довольно активно провели первые 10 минут, на что хозяева ответили дальним ударом Эмилиано Буэндиа в перекладину — защитники "Арсенала" просто замерли, ожидая судейского свистка, и поэтому позволили аргентинцу свободно пробить.



На 25-й минуте дебютант Судзуки отметился сейвом после подачи углового и удара головой Деклана Райса, однако рефери в любом случае увидел нарушение правил со стороны атаковавшей команды.



По итогам первого тайма команды ни разу не попали в створ на двоих. Игра была более-менее равна, хотя мяч чуть лучше держался у "канониров".



После перерыва гости продолжили играть с небольшим преимуществом, хотя и без моментов. На 55-й минуте Ян Матсен сбил Букайо Сака, и рефери Джаред Джиллетт, сперва назначив пенальти, после подсказки VAR отменил свое решение, потому что фол был за пределами штрафной площади.



На 59-й минуте "Арсенал" все-таки открыл счет. Кристиан Москера из статичного положения сделал передачу в штрафную на Эберечи Эзе, тот сразу же снабдил мячом Рикардо Калафьори, который в свою очередь прострелил во вратарскую на Сака — 0:1.



Далее "канониры" несколько остепенились и стали выжидать возможности для контратак. На 75-й минуте Кай Хаверц не реализовал выход один на один с Судзуки, вдобавок угодив в офсайд.



Каких-либо реальных моментов уйти от поражения "Вилла" так и не создала, завершив матч без единого удара в створ ворот Давида Райи.



Поражение 4:0 от "Брайтона" в первом туре не вывело "Виллу" из колеи, однако реально потягаться с чемпионом Премьер-Лиги команда Унаи Эмери оказались не в состоянии.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче