Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"

Букайо Сака Гол Букайо Сака обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы", которая за весь матч ни разу не пробила в створ.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери бросил в бой с первых минут новичков Дзиона Судзуки и Николаса Джексона.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 3:0 над "Ковентри". Эзри Конса и Бруно Гимараэс начали матч в запасе.

Гости довольно активно провели первые 10 минут, на что хозяева ответили дальним ударом Эмилиано Буэндиа в перекладину — защитники "Арсенала" просто замерли, ожидая судейского свистка, и поэтому позволили аргентинцу свободно пробить.

На 25-й минуте дебютант Судзуки отметился сейвом после подачи углового и удара головой Деклана Райса, однако рефери в любом случае увидел нарушение правил со стороны атаковавшей команды.

По итогам первого тайма команды ни разу не попали в створ на двоих. Игра была более-менее равна, хотя мяч чуть лучше держался у "канониров".

После перерыва гости продолжили играть с небольшим преимуществом, хотя и без моментов. На 55-й минуте Ян Матсен сбил Букайо Сака, и рефери Джаред Джиллетт, сперва назначив пенальти, после подсказки VAR отменил свое решение, потому что фол был за пределами штрафной площади.

На 59-й минуте "Арсенал" все-таки открыл счет. Кристиан Москера из статичного положения сделал передачу в штрафную на Эберечи Эзе, тот сразу же снабдил мячом Рикардо Калафьори, который в свою очередь прострелил во вратарскую на Сака — 0:1.

Далее "канониры" несколько остепенились и стали выжидать возможности для контратак. На 75-й минуте Кай Хаверц не реализовал выход один на один с Судзуки, вдобавок угодив в офсайд.

Каких-либо реальных моментов уйти от поражения "Вилла" так и не создала, завершив матч без единого удара в створ ворот Давида Райи.

Поражение 4:0 от "Брайтона" в первом туре не вывело "Виллу" из колеи, однако реально потягаться с чемпионом Премьер-Лиги команда Унаи Эмери оказались не в состоянии.

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче





Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2026 00:00

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Последние комментарии:




  1. dembo 01.09.2026 01:12 # dembo
    Опция выкупа Мудрика – 75 млн фунтов



    )))

    Это все понятно , что это врядли реализуемо. Просто забавно как императорси эти цены продавливает)))

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  2. dembo 01.09.2026 01:09 # dembo
    Рома» еще не сдалась в надежде подписать Гиттенса

    Римляне хотят предложить «Челси» аренду за 5 млн евро и опцию выкупа за 55 млн.


    Хоть и не выкупят - нада делать!

    На кой хер он на банке. Он юзлес. Кенда и естевао >

    (ответить)

  3. narcot 01.09.2026 00:55 # narcot
    13 Ливерпуль 2 2

    Источник: https://fapl.ru/



    28.08.2026 23:37 #
    dexter

    Че ты там пищишь с 10 строчки, я не расслышал?
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  4. romano 01.09.2026 00:51 # romano
    BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.

    Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a &#119835;&#119854;&#119858; &#119848;&#119849;&#119853;&#119842;&#119848;&#119847; &#119836;&#119845;&#119834;&#119854;&#119852;&#119838; not mandatory in the agreement.

    The Ukrainian will re-join De Zerbi.

    (ответить)

  5. dembo 01.09.2026 00:39 # dembo
    Here we go по Мудрику в «Тоттенхэм»

    Аренда на сезон. «Челси» получит какую-то сумму за аренду, а «Тоттенхэм» – опцию выкупа.

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  6. dexter 01.09.2026 00:36 # dexter
    Мемфис, кста, после игры с Виллой, ты всё еще хочешь продать Витька?

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  7. dembo 01.09.2026 00:32 # dembo
    «Тоттенхэм» заплатит за Тосина больше 12 млн фунтов



    Пхахаэаэахаэаэахаа суахахахаха

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  8. paroljlogin7237 01.09.2026 00:32 # paroljlogin7237
    В прошлом году кстати мы потеряли все 3 очка против Виллы на их поле.

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  9. gidro-met 01.09.2026 00:30 # gidro-met
    Первая десятка уже практически сформировалась . Разве что Вилла выбьет Халл и.. мб Ливерпу свалит МЮ с 10-го места

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  10. netulogina 01.09.2026 00:24 # netulogina
    Идеальная победа. А идеальна она потому - что пенсошлюндры сглотнули

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  11. brown-ale 01.09.2026 00:13 # brown-ale
    Джаксона вообще не было видно, Баварка угробила такого игрока. Где тот нап, который порол моменты, но хотя бы их имел?

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  12. gidro-met 01.09.2026 00:10 # gidro-met
    Вилла показала , что в ЧШ не вылетит .

    Судзук (Зуко) - сильный перс. Хоть и поплыл временами из-за нервов дебютных

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  13. memfis63 01.09.2026 00:08 # memfis63
    цолис и эзе обрезаются жостко, трамплин может наказать с контр своих
    важная победка, вилла еще пое6ет топчиков

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  14. dembo 01.09.2026 00:07 # dembo
    Баляяяя, осталось пристроить есугу и енцо согласовать, плюс найти замену.
    Бизнесимператоры ебейшее окно выдали...пристроить прям все говно это сильно.

    Санчеса тосина и мудрика за день....тосиеа еще и продать, что кажется невероятным достижением...правда не знаю за сколько, но там любая пачка сухарей уже профит))

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  15. sausage 01.09.2026 00:07 # sausage
    Арсенал конечно крут, именно в таких матчах зарабатывается чемпионство. Но Эмери реально гений, мать его. С абсолютно обескровленной Виллой, без 5-ти ключевых игроков, с барклями и гарначами на равных противостоит лучше команде Англии, которая может себе позволить держать на банке таких людей, как Мерино, Гимараеш, Субименди, Конса.
    PS Респект бирмингемской публике, которая встретила Консу аплодисментами.

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  16. dexter 01.09.2026 00:06 # dexter
    Квадратное е6ало пинса представили? Ща придет, с рассказами об xG, и очередном судейском произволе.

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  17. gidro-met 01.09.2026 00:05 # gidro-met
    Джексон четко отработал , даже Гарнача чисто по схеме все делал ровно. Ну а Матсен - вообще мотор. Не хватило Манзамби и мощи впереди, Баркли пушки то уже не раздает

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  18. redwhitegun 01.09.2026 00:04 # redwhitegun
    У Макгина и Маатсена норм очки посгорали в добавленное.
    Дежурная выездная победа, без выебонов. Судья клоун конеш, в обе стороны куйни насвистел еще и блятские 8 минут добавил)
    Ну и Цолис нагнал жути. Как то опасненько заходить в сезон с ним одним на ЛВ. Все таки Эзе не из этой серии.

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  19. gameboy 01.09.2026 00:04 # gameboy
    Чисто тренерская победа. В перерыве все расставил на места, указал на ошибки, сделал качественные замены и довёл до сухой победы! COYG

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  20. billy-herrington 01.09.2026 00:04 # billy-herrington
    Унылое гг.

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