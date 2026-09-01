Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"
Гол Букайо Сака обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы", которая за весь матч ни разу не пробила в створ.
Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери бросил в бой с первых минут новичков Дзиона Судзуки и Николаса Джексона.
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 3:0 над "Ковентри". Эзри Конса и Бруно Гимараэс начали матч в запасе.
Гости довольно активно провели первые 10 минут, на что хозяева ответили дальним ударом Эмилиано Буэндиа в перекладину — защитники "Арсенала" просто замерли, ожидая судейского свистка, и поэтому позволили аргентинцу свободно пробить.
На 25-й минуте дебютант Судзуки отметился сейвом после подачи углового и удара головой Деклана Райса, однако рефери в любом случае увидел нарушение правил со стороны атаковавшей команды.
По итогам первого тайма команды ни разу не попали в створ на двоих. Игра была более-менее равна, хотя мяч чуть лучше держался у "канониров".
После перерыва гости продолжили играть с небольшим преимуществом, хотя и без моментов. На 55-й минуте Ян Матсен сбил Букайо Сака, и рефери Джаред Джиллетт, сперва назначив пенальти, после подсказки VAR отменил свое решение, потому что фол был за пределами штрафной площади.
На 59-й минуте "Арсенал" все-таки открыл счет. Кристиан Москера из статичного положения сделал передачу в штрафную на Эберечи Эзе, тот сразу же снабдил мячом Рикардо Калафьори, который в свою очередь прострелил во вратарскую на Сака — 0:1.
Далее "канониры" несколько остепенились и стали выжидать возможности для контратак. На 75-й минуте Кай Хаверц не реализовал выход один на один с Судзуки, вдобавок угодив в офсайд.
Каких-либо реальных моментов уйти от поражения "Вилла" так и не создала, завершив матч без единого удара в створ ворот Давида Райи.
Поражение 4:0 от "Брайтона" в первом туре не вывело "Виллу" из колеи, однако реально потягаться с чемпионом Премьер-Лиги команда Унаи Эмери оказались не в состоянии.
"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче
01.09.2026 00:00
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Последние комментарии:
Опция выкупа Мудрика – 75 млн фунтов
)))
Это все понятно , что это врядли реализуемо. Просто забавно как императорси эти цены продавливает)))
(ответить)
Рома» еще не сдалась в надежде подписать Гиттенса
Римляне хотят предложить «Челси» аренду за 5 млн евро и опцию выкупа за 55 млн.
Хоть и не выкупят - нада делать!
На кой хер он на банке. Он юзлес. Кенда и естевао >
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13 Ливерпуль 2 2
Источник: https://fapl.ru/
28.08.2026 23:37 #
dexter
Че ты там пищишь с 10 строчки, я не расслышал?
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(ответить)
BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi.
(ответить)
Here we go по Мудрику в «Тоттенхэм»
Аренда на сезон. «Челси» получит какую-то сумму за аренду, а «Тоттенхэм» – опцию выкупа.
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Мемфис, кста, после игры с Виллой, ты всё еще хочешь продать Витька?
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«Тоттенхэм» заплатит за Тосина больше 12 млн фунтов
Пхахаэаэахаэаэахаа суахахахаха
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В прошлом году кстати мы потеряли все 3 очка против Виллы на их поле.
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Первая десятка уже практически сформировалась . Разве что Вилла выбьет Халл и.. мб Ливерпу свалит МЮ с 10-го места
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Идеальная победа. А идеальна она потому - что пенсошлюндры сглотнули
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Джаксона вообще не было видно, Баварка угробила такого игрока. Где тот нап, который порол моменты, но хотя бы их имел?
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Вилла показала , что в ЧШ не вылетит .
Судзук (Зуко) - сильный перс. Хоть и поплыл временами из-за нервов дебютных
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цолис и эзе обрезаются жостко, трамплин может наказать с контр своих
важная победка, вилла еще пое6ет топчиков
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Баляяяя, осталось пристроить есугу и енцо согласовать, плюс найти замену.
Бизнесимператоры ебейшее окно выдали...пристроить прям все говно это сильно.
Санчеса тосина и мудрика за день....тосиеа еще и продать, что кажется невероятным достижением...правда не знаю за сколько, но там любая пачка сухарей уже профит))
(ответить)
Арсенал конечно крут, именно в таких матчах зарабатывается чемпионство. Но Эмери реально гений, мать его. С абсолютно обескровленной Виллой, без 5-ти ключевых игроков, с барклями и гарначами на равных противостоит лучше команде Англии, которая может себе позволить держать на банке таких людей, как Мерино, Гимараеш, Субименди, Конса.
PS Респект бирмингемской публике, которая встретила Консу аплодисментами.
(ответить)
Квадратное е6ало пинса представили? Ща придет, с рассказами об xG, и очередном судейском произволе.
(ответить)
Джексон четко отработал , даже Гарнача чисто по схеме все делал ровно. Ну а Матсен - вообще мотор. Не хватило Манзамби и мощи впереди, Баркли пушки то уже не раздает
(ответить)
У Макгина и Маатсена норм очки посгорали в добавленное.
Дежурная выездная победа, без выебонов. Судья клоун конеш, в обе стороны куйни насвистел еще и блятские 8 минут добавил)
Ну и Цолис нагнал жути. Как то опасненько заходить в сезон с ним одним на ЛВ. Все таки Эзе не из этой серии.
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Чисто тренерская победа. В перерыве все расставил на места, указал на ошибки, сделал качественные замены и довёл до сухой победы! COYG
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Унылое гг.
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