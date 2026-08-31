"Эвертон" согласовал покупку Балогана за 40 млн. фунтов

"Эвертон" согласовал с "Монако" компенсацию за нападающего Фоларина Балогана в размере 40 миллионов фунтов.

В данный момент "Эвертон" продает Илимана Ндиайе в "Манчестер Сити" и Бету в "Фиорентину", что подталкивает "ирисок" к укреплению своей атаки на исходе летнего трансферного окна.



По информации Sky Sports, "Эвертону" удалось договориться по 25-летнему Балогану, который забил 31 гол в 91 матче за "Монако" после своего перехода из "Арсенала" в 2023 году.



Еще 35 млн. фунтов "Эвертон" готов потратить на возвращение Ришарлисона из "Тоттенхэма", однако BBC утверждает, что пока "ирискам" не удается согласовать условия личного контракта с 29-летним бразильцем.