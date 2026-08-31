"Комо" договорился насчет аренды Роберта Санчеса
Итальянский "Комо" договорился с "Челси" насчет аренды голкипера Роберта Санчеса.
Этот сезон Санчес начал первым номером "Челси", но уже в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" отметился двумя результативными ошибками.
"Челси" отреагировал на это покупкой Эмилиано Мартинеса у "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов, и 33-летний аргентинец уже успел сыграть против "Брайтона" в минувший уикенд после всего одного дня тренировок с командой Хаби Алонсо.
Санчес в свою очередь отказался мириться с ролью запасного голкипера и теперь, как утверждает журналист Фабрицио Романо, направляется в командировку в "Комо".
28-летний испанец сможет сыграть за "Комо" в Лиге Чемпионов, дублером же Мартинеса в "Челси" в этом сезоне будет Майк Пендерс.
31.08.2026 23:00
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Да сразу продайте его! Зачем он нужен?
Пусть уже там пропускает мячи…
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