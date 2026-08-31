"Комо" договорился насчет аренды Роберта Санчеса

Итальянский "Комо" договорился с "Челси" насчет аренды голкипера Роберта Санчеса.

Этот сезон Санчес начал первым номером "Челси", но уже в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" отметился двумя результативными ошибками.



"Челси" отреагировал на это покупкой Эмилиано Мартинеса у "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов, и 33-летний аргентинец уже успел сыграть против "Брайтона" в минувший уикенд после всего одного дня тренировок с командой Хаби Алонсо.



Санчес в свою очередь отказался мириться с ролью запасного голкипера и теперь, как утверждает журналист Фабрицио Романо, направляется в командировку в "Комо".



28-летний испанец сможет сыграть за "Комо" в Лиге Чемпионов, дублером же Мартинеса в "Челси" в этом сезоне будет Майк Пендерс.