"Тоттенхэм" обратился насчет Мудрика

"Тоттенхэм" сделал запрос насчет вингера "Челси" Михаила Мудрика.

За последние дни главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби пережил несколько разочарований на трансферном рынке.



Сперва Коди Гакпо отверг "Тоттенхэм", затем "шпоры" проиграли борьбу "Манчестер Сити" за Илимана Ндиайе, а вдобавок Ришарлисон попросился назад в "Эвертон".



Поэтому, как сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" обратился к "Челси" насчет аренды Мудрика, которого Де Дзерби знает по совместной работе в "Шахтере" в сезоне 2021/22.



На исходе летнего трансферного окна "Челси" выбирает клуб, чтобы отправить Мудрика в аренду за игровой практикой. 25-летний украинец снова доступен для тренировок и матчей после того, как его дисквалификация за допинг была досрочно прекращена.