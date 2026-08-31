"Сити" уводит Ндиайе из под носа у "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности с "Эвертоном" о приобретении нападающего Илимана Ндиайе, оставив "Тоттенхэм" не у дел.

Только накануне стало известно, что о покупке Ндиайе договорился "Тоттенхэм", который сосредоточился на Илимане после того, как Коди Гакпо из "Ливерпуля" предпочел "Сити".



Но поскольку "Ливерпуль" решил не отпускать Гакпо, отклонив предложение "Сити", "горожане" быстро переключились на Ндиайе и сейчас договорились с "Эвертоном" о компенсации за Илимана в размере 65 миллионов фунтов.



The Athletic ожидает, что во вторник утром 26-летний сенегалец пройдет медобследование в "Сити", после чего подпишет долгосрочный контракт.



Ндиайе забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 73 матчах за "Эвертон" после своего перехода из "Марселя" за 15 млн. фунтов в 2024 году.