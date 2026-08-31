Байчетич вернулся из "Ливерпуля" в "Сельту"

"Ливерпуль" объявил о продаже своего полузащитника Стефана Байчетича в испанскую "Сельту".

Именно из "Сельты" Байчетич и прибыл в "Ливерпуль" в феврале 2021, сыграв 22 матча и забив один гол за клуб с "Энфилда".



Столь малое количество сыгранных матчей в течение пяти с половиной лет в "Ливерпуле" обусловлено тем, что Байчетич дважды уходил в аренду, в "Ред Булл" и "Лас-Пальмас", а также подолгу отсутствовал с травмами.



Теперь Байчетич покидает "Ливерпуль" насовсем и возвращается в "Сельту", продуктом академии которой он является. Контракт 21-летнего испанца с клубом из Виго рассчитан до 2029 года.