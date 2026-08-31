"Арсенал" обдумывает покупку Малика Фофана
"Арсенал" обдумывает приобретение вингера французского "Лиона" Малика Фофана.
Фофана некоторое время находится на радаре у "Арсенала" и уже успел переговорить с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
Ранее этим летом "Арсенал" безуспешно пытался заполучить Винисиуса из "Реала" и Хулиана Альвареса из "Атлетико", и на исходе трансферного окна "канониры" обратились к варианту с Фофана.
"Лион" не попал в Лигу Чемпионов на сезон 2026/27, поэтому может быть уязвим к предложениям насчет 21-летнего бельгийца, который забил 19 голов в 83 матчах за клуб Лиги 1.
Фофана, который уже дважды забил за "Лион" в новом сезоне, помог бы "Арсеналу" справиться с уходом Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса, которые направляются в "Аль-Хиляль" и "Барселону", соответственно.
31.08.2026 21:00
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