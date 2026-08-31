"Арсенал" обдумывает покупку Малика Фофана

"Арсенал" обдумывает приобретение вингера французского "Лиона" Малика Фофана.

Фофана некоторое время находится на радаре у "Арсенала" и уже успел переговорить с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.



Ранее этим летом "Арсенал" безуспешно пытался заполучить Винисиуса из "Реала" и Хулиана Альвареса из "Атлетико", и на исходе трансферного окна "канониры" обратились к варианту с Фофана.



"Лион" не попал в Лигу Чемпионов на сезон 2026/27, поэтому может быть уязвим к предложениям насчет 21-летнего бельгийца, который забил 19 голов в 83 матчах за клуб Лиги 1.



Фофана, который уже дважды забил за "Лион" в новом сезоне, помог бы "Арсеналу" справиться с уходом Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса, которые направляются в "Аль-Хиляль" и "Барселону", соответственно.