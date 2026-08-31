"Ливерпуль" близок к покупке Люкки Брюгмана

"Ливерпуль" близок к покупке 18-летнего голкипера бельгийского "Генка" Люкки Брюгмана.

Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" собирается заплатить за Брюгмана около 35 миллионов евро (30 млн. фунтов), включая бонусы.



Дальнейшая судьба Брюгмана при этом не ясна. Бельгийский юниор может как задержаться в "Генке" еще на один сезон, так и сразу присоединиться к команде Андони Ираолы.



Брюгман сможет сразу стать дублером первого номера "Ливерпуля" Андони Ираолы, если Георгий Мамардашвили, исполняющий эту роль сейчас, покинет клуб до закрытия трансферного окна.



Согласно слухам, арендовать Мамардашвили может "Ноттингем Форест" после того, как предложение "лесников" по голкиперу "Кристал Пэлас" Дину Хендерсону было отклонено.



Брюгман только в прошлом сезоне пробился в первую команду "Генка", сыграв все 10 матчей в плей-офф бельгийского первенства.



Брюгман является продуктом академии "Генка", которая также воспитала Тибо Куртуа из "Реала".