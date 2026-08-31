"Ньюкасл" согласовал покупку Фернандес-Пардо

"Ньюкасл" договорился о приобретении вингера французского "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо.

Фернандес-Пардо занимал высокое место в шорт-листе трансферных целей "Ньюкасла" с мая, но изначально "сороки" не верили, что смогут заполучить Матиаса.



На исходе летнего трансферного окна "Ньюкаслу" все же предоставилась такая возможность, и "сороки" ей воспользовавшись, согласовав с "Лиллем" стоимость игрока в размере около 51 миллиона фунтов, сообщает The Telegraph.



Покупка 21-летнего бельгийца может открыть дверь перед нападающим "Ньюкасла" Ником Вольтемаде, арендовать которого хочет "Ювентус".



Фернандес-Пардо, который способен сыграть в качестве нападающего, 10-го номера или на флангах, забил восемь голов за "Лилль" в прошлом сезоне Лиги 1.