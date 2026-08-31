"Сити" приобрел Аллана Элиаса у "Палмейраса"

"Манчестер Сити" объявил о покупке вингера "Палмейраса" Аллана Элиаса.

Если верить BBC, Аллан обошелся "Сити" в 34.2 млн. фунтов, из которых 2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Аллан стал пятым новичком первой команды "Сити" этим летом после Херонимо Рульи, Эллиота Андерсона, Аюба Буадди и Джереми Монга.



22-летний бразилец преимущественно действует в качестве правого вингера, но может сыграть полузащитника и даже крайнего защитника.



Аллан будет призван заменить своего соотечественника Савиньо, которого "Сити" продал в "Тоттенхэм" за 85 млн. фунтов.



Аллан является продуктом академии "Палмейраса", за который он забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 96 матчах.



"Я хочу пообещать фанатам "Манчестер Сити", что сделаю абсолютно все, чтобы максимально воспользоваться этой возможностью. Теперь начинается упорная работа. Я буду выкладываться на 100 процентов на тренировках и постараюсь убедить тренера, что заслуживаю играть".



"Моя цель — помочь "Сити" продолжить выигрывать трофеи. Если я смогу, это будет исполнением мечты для меня", — сообщил Аллан.



