"Ливерпуль" купил Барколя за 123 млн. фунтов
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя за 123 миллиона фунтов.
Барколя подписал с "Ливерпулем" пятилетний контракт и стал четвертым новичком команды Андони Ираолы этим летом после Виктора Муньоса, Жереми Жаке и Рональда Араухо.
Изначально ПСЖ оценивал Барколя в 145 млн. фунтов, однако Брадли выразил желание перейти в "Ливерпуль" и отказался от продления своего рассчитанного до 2028 года контракта.
В итоге ПСЖ пошел на уступки и теперь получит за 23-летнего француза 106 млн. фунтов в виде гарантированной суммы. Еще 17 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Барколя выступал за ПСЖ после своего перехода из "Лиона" за 38.5 млн. фунтов в 2023 году, выиграв с парижанами три титула Лиги 1, две Лиги Чемпионов, два Кубка Франции, Суперкубок Европы и Межконтинентальный Кубок.
В своих 152 матчах за ПСЖ Барколя забил 39 голов и отдал 35 результативных передач. За сборную Франции Брадли провел 28 поединков и отличился шесть раз.
Барколя, который взял в "Ливерпуле" 29-й номер, способен сыграть по всему фронту атаки, но предпочитает действовать слева.
"Я испытываю огромную гордость от того, что смогу играть за "Ливерпуль". Я очень счастлив. Это потребовало времени, но сегодня я очень рад, что смогу играть за "Ливерпуль". Я лишь хочу оказаться на поле и играть в футбол".
"Я надеюсь многого добиться. В первую очередь — выиграть Премьер-Лигу, это одна из моих главных мечт в жизни. Я хочу сделать это и надолго задержаться в команде — поэтому я и заключил долгосрочный контракт. Надеюсь, у меня получится", — сообщил Барколя.
31.08.2026 16:45
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«Проверьте нашу волю снова, и вы заплатите более высокую цену. Ответ уже в пути; просто бегите!»
— заявил Эбрагим Азизи.
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Тем временем Центральное командование США опровергло заявления Ирана, назвав их «абсолютно ложными». В американском ведомстве утверждают, что удар по острову Ларак был превентивным — чтобы помешать установке мин в Ормузском проливе.
«Каждое новое преступление лишь увеличивает цену.
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наконец-то дождались топчика
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Давайте просто затаим дыхание и посмотрм, за сколько челси получится впарить тосина и санчеха
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Ахуеть подзалупаль ебаный мешок
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Уже колени забинтованы. Пздц Браколя
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По словам Диего Отеро, «Ливерпуль» и «Сельта Виго» достигли соглашения по всем пунктам.
«Сельта» заплатит 1,5 млн евро плюс бонусы, Байчетич подпишет трехлетний контракт, первоначально он будет зарегистрирован в «Сельте Фортуне», выступающей во втором дивизионе, а «Ливерпуль» сохранит право обратного выкупа.
1.5 ляма)) Ливер на врачей для этого инвалида больше потратил. БИЗНЕСПУЛЬ!
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Ещё до приема мяча - Барколя уже выбирает позицию корпуса для быстрого скорейшего разворота при приеме и.. - вот он уже каким-то чудом на два шага впереди опекающего его дефа
Добавит качества и филигранности, с Вирцем , Исаком и Экетике - это будет тотальная системность при поддержке универсальных Собо+Мака
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35 млн евро с учетом бонусов. Люкка Брюгман присоединится к «Ливерпулю» через год.
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Сукахаххахааххахахахахаххахвхвхвх
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Интересно будут ли слухи почему он променял модный Париж и лутание чашек на вонючий пригород с проститутками и наркоманами в дупе Британии
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