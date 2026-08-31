"Ливерпуль" купил Барколя за 123 млн. фунтов

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя за 123 миллиона фунтов.

Барколя подписал с "Ливерпулем" пятилетний контракт и стал четвертым новичком команды Андони Ираолы этим летом после Виктора Муньоса, Жереми Жаке и Рональда Араухо.



Изначально ПСЖ оценивал Барколя в 145 млн. фунтов, однако Брадли выразил желание перейти в "Ливерпуль" и отказался от продления своего рассчитанного до 2028 года контракта.



В итоге ПСЖ пошел на уступки и теперь получит за 23-летнего француза 106 млн. фунтов в виде гарантированной суммы. Еще 17 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Барколя выступал за ПСЖ после своего перехода из "Лиона" за 38.5 млн. фунтов в 2023 году, выиграв с парижанами три титула Лиги 1, две Лиги Чемпионов, два Кубка Франции, Суперкубок Европы и Межконтинентальный Кубок.



В своих 152 матчах за ПСЖ Барколя забил 39 голов и отдал 35 результативных передач. За сборную Франции Брадли провел 28 поединков и отличился шесть раз.



Барколя, который взял в "Ливерпуле" 29-й номер, способен сыграть по всему фронту атаки, но предпочитает действовать слева.



"Я испытываю огромную гордость от того, что смогу играть за "Ливерпуль". Я очень счастлив. Это потребовало времени, но сегодня я очень рад, что смогу играть за "Ливерпуль". Я лишь хочу оказаться на поле и играть в футбол".



"Я надеюсь многого добиться. В первую очередь — выиграть Премьер-Лигу, это одна из моих главных мечт в жизни. Я хочу сделать это и надолго задержаться в команде — поэтому я и заключил долгосрочный контракт. Надеюсь, у меня получится", — сообщил Барколя.



