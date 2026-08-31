"Форест" приобрел Даниэля Муньоса за 22 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" подтвердил приобретение крайнего защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса за 22 миллиона фунтов.

Муньос подписал с "Форест" трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и будет выступать за "лесников" под 27-м номером.



На "Сити Граунд" Муньос воссоединился с тренером Оливером Гласнером, который покинул "Пэлас" в конце прошлого сезона и этим летом возглавил "Форест".



Муньос выступал за "Пэлас" после своего перехода из "Генка" в январе 2024, забив 11 голов и отдав 16 результативных передач в 109 матчах. Вместе с "орлами" 30-летний колумбиец выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Конференций.



Муньос стал пятым новичком "Форест" этим летом после Стивена Бенды, Усмана Диоманде, Ксавера Шлагера и Лиама Делапа.