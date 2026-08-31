"Эвертон" собирается купить Балогана и Ришарлисона

"Эвертон" собирается приобрести нападающих Фоларина Балогана из "Монако" и Ришарлисона из "Тоттенхэма" до закрытия летнего трансферного окна.

Ожидается, что уже сегодня нападающий "Эвертона" Бету прилетит во Флоренцию, чтобы завершить свой переход в "Фиорентину" за 15 миллионов фунтов.



Кроме того, "Эвертон" обсуждает продажу Илимана Ндиайе в "Тоттенхэм" за 60 млн. фунтов, и главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес уже знает, кем он хочет восполнить уход этих игроков.



По информации talkSPORT, "Эвертон" значительно продвинулся в переговорах с "Монако" о покупке Балогана, который оценивается в 40 млн. фунтов и который уже знаком с английским футболом по своему периоду в "Арсенале".



За три сезона в "Монако" 25-летний игрок сборной США забил 31 гол в 91 матче с учетом всех соревнований.



Также "Эвертон" работает над возвращением Ришарлисона, который, по словам главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, сам попросился на выход.



Возвращение 29-летнего бразильца может обойтись "ирискам" в 35 млн. фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.