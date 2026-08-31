Ван Дейк хочет, чтобы Гакпо остался в "Ливерпуле"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свой клуб оставить нападающего Коди Гакпо.
Согласно слухам, на исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" собирается отпустить Гакпо в "Манчестер Сити", чтобы взять другого атакующего игрока — вроде Исмаилы Сарра из "Кристал Пэлас".
После матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу (2:2) Ван Дейка спросили, хочет ли он, чтобы Гакпо остался в "Ливерпуле", и Виргил честно высказался насчет своего партнера по сборной Голландии.
"А вы как думаете? Он классный игрок. Думаю, мы должны удерживать классных игроков. Давайте посмотрим, что случится в ближайшие дни".
"Я хочу, чтобы он остался, и дело не только в том, что он классный игрок, он также мой друг. Он очень важен для нас", — цитирует Ван Дейка talkSPORT.
31.08.2026 12:00
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