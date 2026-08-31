Шоу считает Майну лучшим игроком матча против "Ипсвича"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что лучшим игроком матча против "Ипсвича" был не оформивший хет-трик Бруну Фернандеш.

Накануне Фернандеш своими тремя голами помог "Юнайтед" оформить свою первую в новом сезоне Премьер-Лиги победу — 5:2 над "Ипсвичем".



Однако больше всего на Шоу произвела впечатление игра 21-летнего Майну, который вернулся в стартовый состав "Юнайтед" на этот матч после своего выхода на замену против "Халла" в предыдущий уикенд.



"Честно говоря, мне своего рода не хватает слов, чтобы высказаться насчет Бруну, он такой хороший игрок. Я также хочу поговорить насчет Кобби. Думаю, сегодня он проявил себя игроком мирового уровня, он так хорош, он так контролировал игру и вел нас вперед".



"Я знаю, что Бруну сделал хет-трик, но я бы хотел выдвинуть Майну на роль лучшего игрока матча. Он так молод, и наблюдать за его ростом — одно удовольствие. На мой взгляд, он был феноменален сегодня. Настоящий лидер в центре поля", — сообщил Шоу BBC.