Исмаила Сарр рвется в "Ливерпуль"

Нападающий "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр настаивает на своем переходе в "Ливерпуль", пока не закрылось летнее трансферное окно.

По информации talkSPORT, "Ливерпуль" видит в Сарре идеальную замену Коди Гакпо, который принял решение перейти в "Манчестер Сити".



Сарр отчаянно хочет присоединиться к "Ливерпулю", однако "Пэлас" не желает отпускать 28-летнего сенегальца, который имеет контракт до 2029 года.



Настрой Сарра хорошо демонстрирует тот факт, что Исмаила удалил из своего аккаунта в инстаграме все записи, имеющие отношение к "Пэлас".



Добавим, Сарр не принимал участия в двух первых матчах "Пэлас" в новом сезоне Премьер-Лиги, что официально объяснялось травмой.