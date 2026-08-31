Исмаила Сарр рвется в "Ливерпуль"

Исмаила Сарр Нападающий "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр настаивает на своем переходе в "Ливерпуль", пока не закрылось летнее трансферное окно.

По информации talkSPORT, "Ливерпуль" видит в Сарре идеальную замену Коди Гакпо, который принял решение перейти в "Манчестер Сити".

Сарр отчаянно хочет присоединиться к "Ливерпулю", однако "Пэлас" не желает отпускать 28-летнего сенегальца, который имеет контракт до 2029 года.

Настрой Сарра хорошо демонстрирует тот факт, что Исмаила удалил из своего аккаунта в инстаграме все записи, имеющие отношение к "Пэлас".

Добавим, Сарр не принимал участия в двух первых матчах "Пэлас" в новом сезоне Премьер-Лиги, что официально объяснялось травмой.





Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сарр

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2026 06:00

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