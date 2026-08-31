Кэррик — о дальнейших трансферах МЮ: "Всегда хочется большего"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик признался, что ему хочется получить больше от трансферного окна.

Этим летом "Юнайтед" обзавелся тремя новыми полузащитниками, суммарно потратив на Андрея Сантоса, Юри Тилеманса и Карлоса Балеба 155 миллионов фунтов.



Однако после победы 5:2 над "Ипсвичем" в воскресенье Кэррик дал понять, что "Юнайтед" продолжает искать возможности для укрепления состава и еще может кого-нибудь подписать до трансферного дедлайна во вторник вечером.



"Мы заключили несколько великолепных сделок. Мы очень хорошо потратили деньги. Пока что мы довольны".



"Но всегда хочется большего, если вы можете предпринять что-нибудь еще и извлечь максимальную выгоду из ситуации".



"В данный момент у нас все в порядке с коллективом, парни хотят сражаться друг за друга, что важно", — сообщил Кэррик Sky Sports.