Алонсо объяснил обратную замену Кайседо против "Брайтона"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо объяснил обратную замену полузащитника Мойсеса Кайседо против "Брайтона".

В воскресенье Кайседо сыграл свой первый матч после того, как ранее этим летом помог сборной Эквадора достичь 1/8 финала Чемпионата Мира.



Едва оправившись после небольшой травмы, Кайседо вступил в игру против "Брайтона" на 68-й минуте, однако уже 14 минут спустя Алонсо убрал 24-летнего полузащитника с поля.



После победы со счетом 4:3 Алонсо заверил, что никакого рецидива не случилось, а Кайседо просто решил перестраховаться, попросив обратную замену.



"Он не усугубило свое состояние относительно того, что было раньше. Он поступил осторожно. Он чувствовал себя не лучшим образом. Это не было нечто новое", — цитирует Алонсо talkSPORT.