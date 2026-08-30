"Астон Вилла" согласовала покупку Харвуд-Беллиса

"Астон Вилла" согласовала приобретение центрального защитника "Саутгемптона" Тейлора Харвуд-Беллиса за 30 миллионов фунтов.

"Вилла" начала торги по Харвуд-Беллису на прошлой неделе с предложения в 18 млн. фунтов плюс бонусы.



"Саутгемптон" отклонил это предложение, как и выдвинутое затем улучшенное от "Виллы", однако с третьей попытки победители Лиги Европы согласовали компенсацию за Тейлора.



По информации The Athletic, 24-летний англичанин, воспитанник "Манчестер Сити" и зять легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина, обойдется "Вилле" в 30 млн. фунтов, из которых 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери называется большим поклонником Харвуд-Беллиса, который поможет бирмингемцам справиться с уходом Эзри Конса в "Арсенал" за 55 млн. фунтов.



Помимо Харвуд-Беллиса, "Вилла" рассматривала варианты с Хоэлем Ордоньесом из "Брюгге" и Жан-Клером Тодибо из "Вест Хэма", однако именно Тейлор был приоритетом для Эмери.