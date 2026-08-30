Премьер-Лига объяснила, почему гол МЮ был засчитан после игры Магуайра рукой

Премьер-Лига объяснила, почему второй гол "Манчестер Юнайтед" против "Ипсвича" был засчитан, несмотря на явное попадание мяча в руки Харри Магуайра.

Ключевой момент воскресного матча на "Олд Траффорд" случился на 56-й минуте, когда мяч попал в скрещенные руки Магуайра.



Завладел мячом, Магуайр вошел в штрафную площадь по правому краю и пробил, а защитник "Ипсвича" Джейкоб Гривз подправил мяч в свои ворота, что было записано в протокол как автогол.



Как и полагается, этот эпизод был проверен системой VAR, однако рефери счел попадание мяча в руки Магуайра случайным, а поскольку Харри не был непосредственным автором гола, повода для отмены взятия ворот не оказалось.



Если бы Гривз не коснулся мяча, и Магуайр своим ударом поразил бы ворота, гол был бы отменен.



В свое оправдание Премьер-Лига приводит правила Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который по разному трактует случайное попадание мяча в руку атакующего игрока при голе.



