Премьер-Лига объяснила, почему гол МЮ был засчитан после игры Магуайра рукой
Премьер-Лига объяснила, почему второй гол "Манчестер Юнайтед" против "Ипсвича" был засчитан, несмотря на явное попадание мяча в руки Харри Магуайра.
Ключевой момент воскресного матча на "Олд Траффорд" случился на 56-й минуте, когда мяч попал в скрещенные руки Магуайра.
Завладел мячом, Магуайр вошел в штрафную площадь по правому краю и пробил, а защитник "Ипсвича" Джейкоб Гривз подправил мяч в свои ворота, что было записано в протокол как автогол.
Как и полагается, этот эпизод был проверен системой VAR, однако рефери счел попадание мяча в руки Магуайра случайным, а поскольку Харри не был непосредственным автором гола, повода для отмены взятия ворот не оказалось.
Если бы Гривз не коснулся мяча, и Магуайр своим ударом поразил бы ворота, гол был бы отменен.
В свое оправдание Премьер-Лига приводит правила Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который по разному трактует случайное попадание мяча в руку атакующего игрока при голе.
30.08.2026 21:00
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сукахзахахахахахахах))) решили тащить, как прошлогодний пидорнал))))))
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Уэбб в своем репертуаре! Мю не может ПГМОЛ поможет! Где то левые пенки ставит, где то руку не увидит))))
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