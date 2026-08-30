Премьер-Лига объяснила, почему гол МЮ был засчитан после игры Магуайра рукой

Харри Магуайр Премьер-Лига объяснила, почему второй гол "Манчестер Юнайтед" против "Ипсвича" был засчитан, несмотря на явное попадание мяча в руки Харри Магуайра.

Ключевой момент воскресного матча на "Олд Траффорд" случился на 56-й минуте, когда мяч попал в скрещенные руки Магуайра.

Завладел мячом, Магуайр вошел в штрафную площадь по правому краю и пробил, а защитник "Ипсвича" Джейкоб Гривз подправил мяч в свои ворота, что было записано в протокол как автогол.

Как и полагается, этот эпизод был проверен системой VAR, однако рефери счел попадание мяча в руки Магуайра случайным, а поскольку Харри не был непосредственным автором гола, повода для отмены взятия ворот не оказалось.

Если бы Гривз не коснулся мяча, и Магуайр своим ударом поразил бы ворота, гол был бы отменен.

В свое оправдание Премьер-Лига приводит правила Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который по разному трактует случайное попадание мяча в руку атакующего игрока при голе.





Метки VAR, Ипсвич, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 892

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. makurt-pla4et 30.08.2026 21:11 # makurt-pla4et
    сукахзахахахахахахах))) решили тащить, как прошлогодний пидорнал))))))

    (ответить)

  2. crazy-hulk 30.08.2026 21:01 # crazy-hulk
    Уэбб в своем репертуаре! Мю не может ПГМОЛ поможет! Где то левые пенки ставит, где то руку не увидит))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: