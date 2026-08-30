"Астон Вилла" продала Уоткинса в "Аль-Хиляль" за 51 млн. фунтов

"Астон Вилла" подтвердила продажу нападающего Олли Уоткинса в саудовский "Аль-Хиляль" за 51 миллион фунтов.

В 2020 году "Вилла" купила Уоткинса у "Брентфорда" за рекордные на тот момент 33 млн. фунтов, и с тех пор Олли забивал двузначное количество голов в каждом из шести своих сезонов в бирмингемском клубе.



"Вилла" пыталась сохранить Уоткинса и даже предлагала тому новый контракт, однако 30-летний англичанин не смог отказаться от возможности увеличить свою зарплату до 400,000 фунтов в неделю с переездом в Саудовскую Аравию.



Уоткинс покидает "Виллу" в статусе лучшего бомбардира клуба в Премьер-Лиге с 91 голом, а главное командное достижение Олли в Бирмингеме — это выигранный в прошлом сезоне трофей Лиги Европы.



Добавим, контракт Уоткинса с "Аль-Хилялем" рассчитан на три года.