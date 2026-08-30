Мартинелли станет рекордной продажей "Арсенала"

Габриэль Мартинелли "Арсенал" согласовал продажу вингера Габриэля Мартинелли в саудовский "Аль-Хиляль" за 65 миллионов евро (55.7 млн. фунтов).

Мартинелли уже получил разрешение отправиться на медобследование в Саудовскую Аравию, и если сделка состоится, это будет рекордная продажа в истории "Арсенал", отмечает Sky Sports.

До сих пор "Арсенал" не продавал никого дороже Алекса Окслейд-Чемберлена, который ушел в "Ливерпуль" за 35 млн. фунтов в 2017 году.

Ранее в августе Мартинелли отказался от перехода в "Галатасарай", который предлагал за 25-летнего бразильца 38.4 млн. фунтов.

В прошлом сезоне Мартинелли провел 53 матча за "Арсенал" во всех соревнованиях и помог "канонирам" завоевать их первый с 2003/04 титул Премьер-Лиги и достичь финала Лиги Чемпионов.

В "Аль-Хиляле" Мартинелли будет выступать бок о бок с прибывшим из "Вест Хэма" Крисенсио Саммервиллом, а также экс-нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом и переходящим из "Астон Виллы" Олли Уоткинсом.





Метки Аль-Хиляль, Арсенал, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 647

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  1. theo-zm 30.08.2026 19:46 # theo-zm
    Хороший игрок был
    Всегда играл во всю силу и волю
    Успехов братишка
    Даже уходя от нас радуешься, столько бабла от тебя

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  2. chelsea88 30.08.2026 19:27 # chelsea88
    Капец заднеприводные загуляют теперь)

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