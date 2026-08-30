Мартинелли станет рекордной продажей "Арсенала"

"Арсенал" согласовал продажу вингера Габриэля Мартинелли в саудовский "Аль-Хиляль" за 65 миллионов евро (55.7 млн. фунтов).

Мартинелли уже получил разрешение отправиться на медобследование в Саудовскую Аравию, и если сделка состоится, это будет рекордная продажа в истории "Арсенал", отмечает Sky Sports.



До сих пор "Арсенал" не продавал никого дороже Алекса Окслейд-Чемберлена, который ушел в "Ливерпуль" за 35 млн. фунтов в 2017 году.



Ранее в августе Мартинелли отказался от перехода в "Галатасарай", который предлагал за 25-летнего бразильца 38.4 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Мартинелли провел 53 матча за "Арсенал" во всех соревнованиях и помог "канонирам" завоевать их первый с 2003/04 титул Премьер-Лиги и достичь финала Лиги Чемпионов.



В "Аль-Хиляле" Мартинелли будет выступать бок о бок с прибывшим из "Вест Хэма" Крисенсио Саммервиллом, а также экс-нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом и переходящим из "Астон Виллы" Олли Уоткинсом.