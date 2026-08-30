"Челси" победил "Брайтон" в матче с семью голами

Коул Палмер и Морган Роджерс "Челси" устроил голевую феерию на пару с "Брайтоном", одержав домашнюю победу со счетом 4:3.

В стартовом составе у "синих" дебютировал Эмилиано Мартинес, заменив Роберта Санчеса. Также свой шанс с первых минут получили Весле Фофана и Педру Нету, а Джош Ачимпонг и Рис Джеймс переместились в запас.

Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер добавил в стартовый состав Малика Ялькуйе, Ферди Кадиоглу и Хараламбоса Костуласа.

Хозяевам удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Матс Виффер остановил мяч на линии ворот после подачи углового и удара Жоао Педро головой, однако Ромео Лавиа тут же сыграл на добивании — 1:0.

Спустя 10 минут гости пропустили второй гол. Морган Роджерс классно продрался по левому краю штрафной и покатил под удар Нету — 2:0.

На 25-й минуте Жоао Педро был обязан делать разницу в счете крупной. Бразилец свободно принял передачу Педро в центре штрафной, подработал мяч, но невероятным образом промахнулся.

Однако на 32-й минуте Педро исправился, завершив быструю контратаку своей команды. Жоао принял мяч в штрафной после отличного прохода Йоррела Хато и вторым касанием поразил ворота — 3:0.

Прошло еще три минуты, и "Брайтон" вдруг отыграл один гол. Мартинес остановил прорыв Костуласа, однако мяч отскочил к Ялькуйе, который пробил с лету — 3:1.

Гол Ялькуйе вернул "чаек" к жизни. Гости почувствовали себя увереннее, забрали мяч под свой контроль, и концовка первого тайма оказалась непростым периодом для хозяев.

С началом второго тайма "Челси" продолжил играть с огнем, но, по крайней мере, сам вспомнил об атаках. Сделать положение своей команды более комфортным мог Коул Палмер, однако из пределов вратарской площади пробил мимо.

И все-таки "синие" доигрались. Паскаль Гросс простреливал с правого края штрафной, а мяч срикошетил от ноги Педро и полетел в ближний угол ворот Мартинеса — 3:2.

Казалось, что вот-вот, и "Брайтон" сравняет счет, однако дальним ударом на 74-й минуте Коул Палмер решил судьбу матча в пользу своей команды — 4:2.

Концовка матча запомнилась обратной заменой Мойсеса Кайседо. В игре уже ничего не происходило, но когда компенсированное время практически истекло, Гросс ударом головой установил окончательный счет — 4:3.

"Брайтон" заслуживает похвалы за то, что не выбросил белый флаг при счете 3:0. "Чайки" были близки к "камбэку", переигрывая соперника, однако Коул Палмер не позволил этому случиться.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче





Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2026 18:00

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Последние комментарии:




  1. dembo 30.08.2026 18:37 # dembo
    Для того чтобы роджерс палмер и жоао кайфовали в центре нужны свои невешы витиньи руисы

    Иначе поплава

    И да, пропустил 5 за 2 матча

    Но каокой из них вина защиты? Ну может второй с фулхемом, колвил не выпрыгнул на верховой и дал пробить

    И сегодня первый, и то там аут быстрый и они не росчехлились

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  2. dembo 30.08.2026 18:30 # dembo
    Енцо продать.

    Камара и руиса взять.
    Быстро!!!!!!

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  3. akado 30.08.2026 18:23 # akado
    Надеюсь Алонсо начнет проявлять гибкость тактическую, о которой я не раз слышал. По сути если и играть в 3 ЦЗ, то только с Кайседо в опоре, в любом другом случае- бетонировать центр 3 полузащами, чего и ожидаю в матче с Арсеналом.

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  4. kapken 30.08.2026 18:20 # kapken
    Нах эти 3-4-3 нужны если защита и центр полная ху*ня??? Эксперименты? Накер ненужны при отсутствии мало-мальской сыгранности. Энцо, возможно, оставят т.к. Челси тролят Сити: «обмен Шерки на Фернандеса плюс доплата»…
    Думайте, парни… думайте!

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  5. gidro-met 30.08.2026 18:20 # gidro-met
    Норм так 3-0 сделали катку и пару дурачков для интрижки пустили на потеху!

    Это великолепно , в след туре Арсику нервишко помотаем

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  6. sausage 30.08.2026 18:20 # sausage
    Совет пенсам. Надо ещё раз посчитать на сколько продали. Может быть недостаточно и надо ещё кого-то продать, чтобы в защите бетон был?

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  7. imf-tau 30.08.2026 18:19 # imf-tau
    Мартинез сделал еще пару сейвов, так бы могло быть и избиение с Санчезами. Оборона по прежнему огромная слабость.

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  8. yamateh 30.08.2026 18:18 # yamateh
    Алонсо топ
    Жоао Педро топ
    остальные на подсосе

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  9. akado 30.08.2026 18:18 # akado
    Я тут осознал, что по сути у Челси новая оборона+ новая схема, ждем когда Лакруа и Колвилл вкатятся, а пока смотрим на трешачок+ нужен Кайседо, чтобы покрывать недоработки двух друганов.

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  10. gjchancel 30.08.2026 18:11 # gjchancel
    Кстати, Байер так же весело играл...! Какой же клоун это Коувилл....я шоке ....

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  11. stalker2005 30.08.2026 18:10 # stalker2005
    Блять хуесосы членистоногие опять отскочили....но скоро фартуна повернется задом!

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  12. alexomck 30.08.2026 18:09 # alexomck
    Жезус, конечно, времянка. От него чуда не ждешь. Раз Альвареса не отдают, то летом 27 или край в 28 Барса серьезно за Педро придет. Вариантов на рынке как будто и не густо сейчас.

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  13. hachidlo 30.08.2026 18:09 # hachidlo
    Защиту штормит, атака не сыграна, Палмер (да и остальные тоже) играют больше индивидуально, нежели командно. Но если у атаки бешеный потенциал для роста, то защита, видимо, будет слабым местом: ни один из цз не выглядит надежно.

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  14. gucman 30.08.2026 18:08 # gucman
    Все четко. Главное, что есть самоотдача и результатат. Остальное Хаби достроит.

    С победой!

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  15. brown-ale 30.08.2026 18:07 # brown-ale
    Челси конечно ничего не светит в этом сезоне, но за их матчами хотя бы не скучно наблюдать.

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  16. dembo 30.08.2026 18:06 # dembo
    И да, надеюсь больше такого говна без контроля мяча не будет. Но когда у тя густо в опорке, а потом выходят джеймс и барко, то впринципе понимаю план на игру....


    Кайседо вернулсся после травмы и опять слег, уходя со слезами на глазах. Если это надолго, то пора забывать о грезах чемпика. Надеюсь с ним все ок....

    Енцо уходит, кайседо слег....заебись чо.

    Фабиана руиса и камара заверните!

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  17. aaaars 30.08.2026 18:05 # aaaars
    Вот это отскок

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  18. sausage 30.08.2026 18:05 # sausage
    Играют вторым номером дома и такие дырявые)

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  19. caisedo 30.08.2026 18:05 # caisedo
    Какая же гг пизда от Лавии…

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  20. gidro-met 30.08.2026 18:05 # gidro-met
    Брайтон - симпатяги!

    А Челси просто волшебен, ща Роджерс форму наберёт , в центр купят топарика

    И тогда вообще - огонь )

    Кто больше всех в Чемпионате забил ?

    Правильно - Челси-Брайтон!

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