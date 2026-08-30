"Челси" победил "Брайтон" в матче с семью голами
"Челси" устроил голевую феерию на пару с "Брайтоном", одержав домашнюю победу со счетом 4:3.
В стартовом составе у "синих" дебютировал Эмилиано Мартинес, заменив Роберта Санчеса. Также свой шанс с первых минут получили Весле Фофана и Педру Нету, а Джош Ачимпонг и Рис Джеймс переместились в запас.
Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер добавил в стартовый состав Малика Ялькуйе, Ферди Кадиоглу и Хараламбоса Костуласа.
Хозяевам удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Матс Виффер остановил мяч на линии ворот после подачи углового и удара Жоао Педро головой, однако Ромео Лавиа тут же сыграл на добивании — 1:0.
Спустя 10 минут гости пропустили второй гол. Морган Роджерс классно продрался по левому краю штрафной и покатил под удар Нету — 2:0.
На 25-й минуте Жоао Педро был обязан делать разницу в счете крупной. Бразилец свободно принял передачу Педро в центре штрафной, подработал мяч, но невероятным образом промахнулся.
Однако на 32-й минуте Педро исправился, завершив быструю контратаку своей команды. Жоао принял мяч в штрафной после отличного прохода Йоррела Хато и вторым касанием поразил ворота — 3:0.
Прошло еще три минуты, и "Брайтон" вдруг отыграл один гол. Мартинес остановил прорыв Костуласа, однако мяч отскочил к Ялькуйе, который пробил с лету — 3:1.
Гол Ялькуйе вернул "чаек" к жизни. Гости почувствовали себя увереннее, забрали мяч под свой контроль, и концовка первого тайма оказалась непростым периодом для хозяев.
С началом второго тайма "Челси" продолжил играть с огнем, но, по крайней мере, сам вспомнил об атаках. Сделать положение своей команды более комфортным мог Коул Палмер, однако из пределов вратарской площади пробил мимо.
И все-таки "синие" доигрались. Паскаль Гросс простреливал с правого края штрафной, а мяч срикошетил от ноги Педро и полетел в ближний угол ворот Мартинеса — 3:2.
Казалось, что вот-вот, и "Брайтон" сравняет счет, однако дальним ударом на 74-й минуте Коул Палмер решил судьбу матча в пользу своей команды — 4:2.
Концовка матча запомнилась обратной заменой Мойсеса Кайседо. В игре уже ничего не происходило, но когда компенсированное время практически истекло, Гросс ударом головой установил окончательный счет — 4:3.
"Брайтон" заслуживает похвалы за то, что не выбросил белый флаг при счете 3:0. "Чайки" были близки к "камбэку", переигрывая соперника, однако Коул Палмер не позволил этому случиться.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
30.08.2026 18:00
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Последние комментарии:
Для того чтобы роджерс палмер и жоао кайфовали в центре нужны свои невешы витиньи руисы
Иначе поплава
И да, пропустил 5 за 2 матча
Но каокой из них вина защиты? Ну может второй с фулхемом, колвил не выпрыгнул на верховой и дал пробить
И сегодня первый, и то там аут быстрый и они не росчехлились
(ответить)
Енцо продать.
Камара и руиса взять.
Быстро!!!!!!
(ответить)
Надеюсь Алонсо начнет проявлять гибкость тактическую, о которой я не раз слышал. По сути если и играть в 3 ЦЗ, то только с Кайседо в опоре, в любом другом случае- бетонировать центр 3 полузащами, чего и ожидаю в матче с Арсеналом.
(ответить)
Нах эти 3-4-3 нужны если защита и центр полная ху*ня??? Эксперименты? Накер ненужны при отсутствии мало-мальской сыгранности. Энцо, возможно, оставят т.к. Челси тролят Сити: «обмен Шерки на Фернандеса плюс доплата»…
Думайте, парни… думайте!
(ответить)
Норм так 3-0 сделали катку и пару дурачков для интрижки пустили на потеху!
Это великолепно , в след туре Арсику нервишко помотаем
(ответить)
Совет пенсам. Надо ещё раз посчитать на сколько продали. Может быть недостаточно и надо ещё кого-то продать, чтобы в защите бетон был?
(ответить)
Мартинез сделал еще пару сейвов, так бы могло быть и избиение с Санчезами. Оборона по прежнему огромная слабость.
(ответить)
Алонсо топ
Жоао Педро топ
остальные на подсосе
(ответить)
Я тут осознал, что по сути у Челси новая оборона+ новая схема, ждем когда Лакруа и Колвилл вкатятся, а пока смотрим на трешачок+ нужен Кайседо, чтобы покрывать недоработки двух друганов.
(ответить)
Кстати, Байер так же весело играл...! Какой же клоун это Коувилл....я шоке ....
(ответить)
Блять хуесосы членистоногие опять отскочили....но скоро фартуна повернется задом!
(ответить)
Жезус, конечно, времянка. От него чуда не ждешь. Раз Альвареса не отдают, то летом 27 или край в 28 Барса серьезно за Педро придет. Вариантов на рынке как будто и не густо сейчас.
(ответить)
Защиту штормит, атака не сыграна, Палмер (да и остальные тоже) играют больше индивидуально, нежели командно. Но если у атаки бешеный потенциал для роста, то защита, видимо, будет слабым местом: ни один из цз не выглядит надежно.
(ответить)
Все четко. Главное, что есть самоотдача и результатат. Остальное Хаби достроит.
С победой!
(ответить)
Челси конечно ничего не светит в этом сезоне, но за их матчами хотя бы не скучно наблюдать.
(ответить)
И да, надеюсь больше такого говна без контроля мяча не будет. Но когда у тя густо в опорке, а потом выходят джеймс и барко, то впринципе понимаю план на игру....
Кайседо вернулсся после травмы и опять слег, уходя со слезами на глазах. Если это надолго, то пора забывать о грезах чемпика. Надеюсь с ним все ок....
Енцо уходит, кайседо слег....заебись чо.
Фабиана руиса и камара заверните!
(ответить)
Вот это отскок
(ответить)
Играют вторым номером дома и такие дырявые)
(ответить)
Какая же гг пизда от Лавии…
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Брайтон - симпатяги!
А Челси просто волшебен, ща Роджерс форму наберёт , в центр купят топарика
И тогда вообще - огонь )
Кто больше всех в Чемпионате забил ?
Правильно - Челси-Брайтон!
(ответить)
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