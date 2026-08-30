"Челси" победил "Брайтон" в матче с семью голами

"Челси" устроил голевую феерию на пару с "Брайтоном", одержав домашнюю победу со счетом 4:3.

В стартовом составе у "синих" дебютировал Эмилиано Мартинес, заменив Роберта Санчеса. Также свой шанс с первых минут получили Весле Фофана и Педру Нету, а Джош Ачимпонг и Рис Джеймс переместились в запас.



Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер добавил в стартовый состав Малика Ялькуйе, Ферди Кадиоглу и Хараламбоса Костуласа.



Хозяевам удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Матс Виффер остановил мяч на линии ворот после подачи углового и удара Жоао Педро головой, однако Ромео Лавиа тут же сыграл на добивании — 1:0.



Спустя 10 минут гости пропустили второй гол. Морган Роджерс классно продрался по левому краю штрафной и покатил под удар Нету — 2:0.



На 25-й минуте Жоао Педро был обязан делать разницу в счете крупной. Бразилец свободно принял передачу Педро в центре штрафной, подработал мяч, но невероятным образом промахнулся.



Однако на 32-й минуте Педро исправился, завершив быструю контратаку своей команды. Жоао принял мяч в штрафной после отличного прохода Йоррела Хато и вторым касанием поразил ворота — 3:0.



Прошло еще три минуты, и "Брайтон" вдруг отыграл один гол. Мартинес остановил прорыв Костуласа, однако мяч отскочил к Ялькуйе, который пробил с лету — 3:1.



Гол Ялькуйе вернул "чаек" к жизни. Гости почувствовали себя увереннее, забрали мяч под свой контроль, и концовка первого тайма оказалась непростым периодом для хозяев.



С началом второго тайма "Челси" продолжил играть с огнем, но, по крайней мере, сам вспомнил об атаках. Сделать положение своей команды более комфортным мог Коул Палмер, однако из пределов вратарской площади пробил мимо.



И все-таки "синие" доигрались. Паскаль Гросс простреливал с правого края штрафной, а мяч срикошетил от ноги Педро и полетел в ближний угол ворот Мартинеса — 3:2.



Казалось, что вот-вот, и "Брайтон" сравняет счет, однако дальним ударом на 74-й минуте Коул Палмер решил судьбу матча в пользу своей команды — 4:2.



Концовка матча запомнилась обратной заменой Мойсеса Кайседо. В игре уже ничего не происходило, но когда компенсированное время практически истекло, Гросс ударом головой установил окончательный счет — 4:3.



"Брайтон" заслуживает похвалы за то, что не выбросил белый флаг при счете 3:0. "Чайки" были близки к "камбэку", переигрывая соперника, однако Коул Палмер не позволил этому случиться.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче