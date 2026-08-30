"Арсенал" согласился продать Габриэля Жезуса в "Барселону"

Испанская "Барселона" достигла принципиальной договоренности с "Арсеналом" о приобретении нападающего Габриэля Жезуса.

Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" согласился отпустить Жезуса в "Барселону" за 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов), и сейчас стороны обсуждают заключительные детали.



В понедельник Жезус, который оказался не по карману "Наполи", отправится в Испанию, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Барселоной".



Жезус не попадал в заявку "Арсенала" на матчи в новом сезоне и даже тренировался отдельно от команды Микеля Артеты после того, как было принято решение выставить 29-летнего бразильца на трансфер.



В прошлом сезоне вернувшийся после травмы Жезус был исключительно игроком ротации в "Арсенале". Также "канониры" вынуждены учитывать, что контракт Габриэля истекает следующим летом.