Кэррик: "Легко и лениво говорить, что в МЮ все неправильно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команду было "легко и лениво" критиковать после поражения от "Халла".

Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с поражения 0:2 в гостях у "Халла", и после того матча "красных дьяволов" много критиковали за чересчур вялую игру.



На футбольном поле у "Юнайтед" не нашлось никого, кто бы привел команду в чувство и заставил добавить в активности, однако Кэррик имеет собственное мнение на этот счет.



"Это лишь один матч. Думаю, у нас в раздевалке достаточно лидерских качеств, и мы покажем это на протяжении сезона. Только то, что мы проиграли матч, еще не означает, что дело в лидерских качествах. После матча меня спрашивали насчет страсти, но дело не только в этом. Вы проигрываете борьбу на двух стандартах, и это меняет игру".



"Вы же давно смотрите футбол, не так ли? Команды проигрывают матчи и выигрывают матчи, и дело не только в том, стараетесь вы или нет. Есть куча различных причин. Я не должен называть вам точную причину, потому что мы знаем, что мы стараемся улучшить".



"Я просто думаю, это так легко и лениво в случае поражения говорить, что все неправильно: это неправильно, то неправильно, недостаточно стараний, недостаточно страсти. В футбольном матче происходит много всего, что может оставить вас без результата".



"Мы уже играли подобным образом и выигрывали матчи, а все говорили: "Отличная команда, отличный тренер, отличная группа игроков". Это происходило, когда мы находили способ побеждать 1:0. Поэтому нам нужно копнуть глубже, чтобы понять детали. И мы не должны слишком радоваться победам, потому что знаем, что это не было идеально", — цитирует Кэррика The Guardian.