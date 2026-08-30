"Эвертон" работает над возвращением Грилиша

Джек Грилиш "Эвертон" договаривается насчет еще одного сезона аренды вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Ранее днем стало известно, что "Эвертон" согласился отпустить Илимана Ндиайе в "Тоттенхэм", что в свою очередь придало "ирискам" импульс для возвращения Грилиша, сообщает The Athletic.

Именно в "Эвертоне" Грилиш провел прошлый сезон, который оказался оборван для Джека в январе, когда он получил перелом стопы.

До своей травмы 30-летний англичанин успел сыграть 22 матча за "Эвертон", забив два гола и отдав шесть результативных передач.

Сейчас Грилиш уже полностью здоров, в стартовавшем сезоне отметившись появлениями на замену за "Сити" против "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии и против "Борнмута" в Премьер-Лиге.





Метки Грилиш, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2026 15:00

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