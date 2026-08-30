Ираола дал понять, что "Ливерпуль" не закончил с приобретениями

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола дал понять, что его клуб открыт к дальнейшим приобретениям до закрытия летнего трансферного окна.

На текущей неделе "Ливерпуль" согласовал переход нападающего ПСЖ Брадли Барколя за 123 миллиона фунтов, однако после ничьей 2:2 против "Ноттингем Форест" Ираола сообщил, что "красные" продолжают наблюдать за возможностями, которые могут предоставиться на трансферном рынке.



"Думаю, сейчас нам нужно быть терпеливыми. Мы не знаем, что случится. Остается еще несколько дней от этого окна, и на рынке будут происходить движения. Нам нужно будет анализировать это".



"Я не могу дождаться второй половины сентября, когда буду твердо знать, кем мы обладаем, и смогу строить предметные планы, исходя из этого".



"Но так устроено это соревнование, и правила одинаковы для всех. От этого некомфортно из-за неопределенности, которая сохранится до закрытия окна, но теперь остается лишь пара дней, поэтому мы подождем", — сообщил Ираола talkSPORT.