"Тоттенхэм" договорился о покупке Ндиайе

"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.

По информации The Athletic, "Тоттенхэм" и "Эвертон" согласовали не один, а целых два трансфера. Ндиайе должен перейти к "шпорам", а Ришарлисон вернется к "ирискам".



Однако речь идет не об обмене. Это будут две отдельные сделки, каждая из которых теперь зависит от медобследования и согласования условий личного контракта.



Этим летом Ндиайе также сватали в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", вдобавок сам Илиман отказался от переезда в Саудовскую Аравию.



По ходу прошлого сезона Ндиайе отклонил несколько предложений о продлении своего истекающего через три года контракта, и это сыграло свою роль в решении "Эвертона" отпустить 26-летнего сенегальца.



Ндиайе выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Марселя" за 15 миллионов фунтов в 2024 году, забив 17 голов и отдав четыре результативные передачи в 72 матчах.



Ришарлисон отличился 32 раза в 134 матчах за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Эвертона" за 60 млн. фунтов летом 2022.