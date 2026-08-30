"Тоттенхэм" договорился о покупке Ндиайе
"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.
По информации The Athletic, "Тоттенхэм" и "Эвертон" согласовали не один, а целых два трансфера. Ндиайе должен перейти к "шпорам", а Ришарлисон вернется к "ирискам".
Однако речь идет не об обмене. Это будут две отдельные сделки, каждая из которых теперь зависит от медобследования и согласования условий личного контракта.
Этим летом Ндиайе также сватали в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", вдобавок сам Илиман отказался от переезда в Саудовскую Аравию.
По ходу прошлого сезона Ндиайе отклонил несколько предложений о продлении своего истекающего через три года контракта, и это сыграло свою роль в решении "Эвертона" отпустить 26-летнего сенегальца.
Ндиайе выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Марселя" за 15 миллионов фунтов в 2024 году, забив 17 голов и отдав четыре результативные передачи в 72 матчах.
Ришарлисон отличился 32 раза в 134 матчах за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Эвертона" за 60 млн. фунтов летом 2022.
30.08.2026 13:00
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Хороший игрок. В чолсе его было бы норм, как сменщика роджерсу.
А гитенса на мороз
Но увы
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