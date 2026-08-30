"Челси" подтвердил покупку Эмилиано Мартинеса

"Челси" подтвердил приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмиллиано Мартинеса за 7.5 млн. фунтов.

33-летний Мартинес заключил с "Челси" контракт на три года и, как ожидает Sky Sports, станет первым номером команды Хаби Алонсо.



Ранее в августе у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус", а "Вилла" уже пригласила Дзиона Судзуки из "Пармы" за 30 млн. фунтов на роль основного голкипера, поэтому Эмилиано был вынужден искать себе новое пристанище.



Мартинес выступал за "Виллу" после своего перехода из "Арсенала" в сентябре 2020. В течение этого времени Эмилиано провел 256 матчей и выиграл с командой Унаи Эмери Лигу Европы.



За сборную Аргентины Мартинес провел 67 матчей, выиграв Чемпионат Мира в 2022 году и два Кубка Америки.



"Я рад оказаться в этом футбольном клубе. Переход в "Челси" был легким решением для меня и моей семьи, я просто предельно счастлив, и мне не терпится начать".



"Я хочу быть успешным здесь. Я тот, кто хочет побеждать во всем, что я делаю, и я хочу привнести это в этот футбольный клуб, потому что этот футбольный клуб выигрывает трофеи, и мы хорошо подходим друг другу".



"Я полон страсти и играю от сердца. Я буду выкладываться на 100 процентов в каждом матче, на каждой тренировке, чтобы клуб, мои партнеры по команде и болельщики гордились", — сообщил Мартинес.



