"Форест" разрешил "Милану" арендовать Хатчинсона

"Ноттингем Форест" согласился отпустить вингера Омари Хатчинсона в аренду в итальянский "Милан".

"Форест" только прошлым летом приобрел Хатчинсона у "Челси" за 37.5 млн. фунтов. С тех пор Омари сыграл 41 матч за "лесников" во всех соревнованиях.



Хатчинсон так и не смог утвердиться основным игроком "Форест", а новый главный тренер "лесников" Оливер Гласнер даже не включал 22-летнего англичанина в заявку на два первых матча в новом сезоне.



В итоге, сообщает talkSPORT, было решено, что этот сезон Хатчинсон проведет за "Милан" Рубена Аморима, где может стать заменой Рафаэлу Леау.