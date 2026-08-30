"Форест" разрешил "Милану" арендовать Хатчинсона
"Ноттингем Форест" согласился отпустить вингера Омари Хатчинсона в аренду в итальянский "Милан".
"Форест" только прошлым летом приобрел Хатчинсона у "Челси" за 37.5 млн. фунтов. С тех пор Омари сыграл 41 матч за "лесников" во всех соревнованиях.
Хатчинсон так и не смог утвердиться основным игроком "Форест", а новый главный тренер "лесников" Оливер Гласнер даже не включал 22-летнего англичанина в заявку на два первых матча в новом сезоне.
В итоге, сообщает talkSPORT, было решено, что этот сезон Хатчинсон проведет за "Милан" Рубена Аморима, где может стать заменой Рафаэлу Леау.
30.08.2026 11:00
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