Каррагер ожидает, что "Тоттенхэм" вернется на трансферный рынок
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "Тоттенхэм" отреагирует на неудачный старт нового сезона очередной порцией поражений.
Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла", а неделей ранее был разгромлен "Брентфордом" (3:0), несмотря на огромные инвестиции в состав этим летом.
Каррагер предполагает, что два этих результата вызовут небольшую панику у "Тоттенхэма" и заставят покупать еще.
"Начало сезона для "Тоттенхэма" хуже и быть не могло. Но "Тоттенхэму" потребуется время. Пришло много новых игроков, за которых были заплачены большие деньги, но это качественные игроки, особенно в полузащите, куда они взяли Фернандеша и Тонали".
"Проблесками мы увидели это сегодня вроде действий Ван Хекке с мячом, но они еще не закончили. Думаю, будет больше приобретений".
"Это естественно, что люди в "Тоттенхэме" немного запаникуют и снова обратятся на трансферный рынок, у меня нет сомнений насчет этого".
"Дело не только в том, что они проиграли дважды, хотя это делает их решительнее. Если бы вы выиграли оба матча, а некоторые игроки смотрелись нормально, вы бы подумали: "Возможно, так будет нормально, мы справимся с этими игроками до Рождества".
"Но этому определенно не бывать после этих двух действительно плохих поражений", — сообщил Каррагер Sky Sports.
30.08.2026 10:00
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Последние комментарии:
Кара уже походу даже не думает, что несёт. То есть после каждого проигранного матча клуб должен идти за новыми покупками? Уж молчу, что он не принимает во внимание, что ряд игроков на травмах и по ходу сезона вернутся. Они закупились пиздец как капитально и так ещё и Гакпо хотят. С этим разношёрстным составом надо работать и работать, а не искать им замену. Другое дело, будет ли в состоянии Де Дзерби осилить всё это, пока его не уволят.
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