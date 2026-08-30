Каррагер ожидает, что "Тоттенхэм" вернется на трансферный рынок

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "Тоттенхэм" отреагирует на неудачный старт нового сезона очередной порцией поражений.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла", а неделей ранее был разгромлен "Брентфордом" (3:0), несмотря на огромные инвестиции в состав этим летом.



Каррагер предполагает, что два этих результата вызовут небольшую панику у "Тоттенхэма" и заставят покупать еще.



"Начало сезона для "Тоттенхэма" хуже и быть не могло. Но "Тоттенхэму" потребуется время. Пришло много новых игроков, за которых были заплачены большие деньги, но это качественные игроки, особенно в полузащите, куда они взяли Фернандеша и Тонали".



"Проблесками мы увидели это сегодня вроде действий Ван Хекке с мячом, но они еще не закончили. Думаю, будет больше приобретений".



"Это естественно, что люди в "Тоттенхэме" немного запаникуют и снова обратятся на трансферный рынок, у меня нет сомнений насчет этого".



"Дело не только в том, что они проиграли дважды, хотя это делает их решительнее. Если бы вы выиграли оба матча, а некоторые игроки смотрелись нормально, вы бы подумали: "Возможно, так будет нормально, мы справимся с этими игроками до Рождества".



"Но этому определенно не бывать после этих двух действительно плохих поражений", — сообщил Каррагер Sky Sports.