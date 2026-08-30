"Вилла" предложит новый контракт Матсену на фоне интереса МЮ

"Астон Вилла" собирается предложить новый контракт своему левому защитнику Яну Матсену.

Как сообщает Sky Sports в эксклюзивном материале, на исходе летнего трансферного окна интерес к Матсену проявил "Манчестер Юнайтед", который все еще ищет конкурента для Люка Шоу.



Однако "Вилла", и так лишившаяся ряда игроков этим летом, не хочет продавать Матсена и вскоре собирается сделать 24-летнему голландцу предложение о новом контракте.



Не дождавшись своего шанса в "Челси" после нескольких аренд, летом 2024 Матсен присоединился к "Вилле" по сделке стоимостью 37.5 млн. фунтов. Твердым игроком основы команды Унаи Эмери 24-летний голландец до сих пор не стал, но уход Люки Диня в ПСЖ должен этому поспособствовать.