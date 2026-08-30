"Форест" сделал предложение по Дину Хендерсону

"Ноттингем Форест" сделал предложение о покупке голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона.

Лишь накануне стало известно, что "Форест" согласовал покупку крайнего защитника "Пэлас" Даниэля Муньоса за 22 миллиона фунтов плюс бонусы.



Одновременно с этим, утверждает talkSPORT, главный тренер "Форест" Оливер Гласнер нацелился на еще одного своего бывшего игрока, предприняв попытку заполучить Хендерсона.



Однако "Пэлас" отклонил это предложение и сообщил, что 29-летний англичанин, назначенный капитаном после ухода из клуба Марка Гехи в январе, не продается.



Добавим, ранее в своей карьере Хендерсон отыграл за "Форест" сезон 2022/23 на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Дин был первым номером "лесников", пока его кампания не была оборвана полученной в январе травмой.