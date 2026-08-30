"Халл" согласовал покупку Баойя

Новичок Премьер-Лиги "Халл" достиг договоренности с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения вингера Жан-Маттео Баойя.

Баойя, которого ранее этим летом связывали с переходом в "Арсенал", уже направляется в "Халл" на медобследование, сообщает BBC.



21-летнему французу, забившему семь голов и отдавшему восемь результативных передач в 78 матчах за "Айнтрахт" предстоит стать 13-м приобретением "тигров" в это трансферное окно.



Баойя способен сыграть на нескольких позициях в атаке, но преимущественно действует в качестве левого вингера.



Баойя является держателем рекорда самой высокой скорости в истории Бундеслиги, разогнавшись до 37.16 км/ч против "Бохума" в марте 2025.