"Халл" согласовал покупку Баойя

Жан-Маттео Баойя Новичок Премьер-Лиги "Халл" достиг договоренности с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения вингера Жан-Маттео Баойя.

Баойя, которого ранее этим летом связывали с переходом в "Арсенал", уже направляется в "Халл" на медобследование, сообщает BBC.

21-летнему французу, забившему семь голов и отдавшему восемь результативных передач в 78 матчах за "Айнтрахт" предстоит стать 13-м приобретением "тигров" в это трансферное окно.

Баойя способен сыграть на нескольких позициях в атаке, но преимущественно действует в качестве левого вингера.

Баойя является держателем рекорда самой высокой скорости в истории Бундеслиги, разогнавшись до 37.16 км/ч против "Бохума" в марте 2025.





Метки Айнтрахт, Баойя, Халл

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2026 07:00

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