2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 30 августа, четырьмя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В семи предыдущих сезонах Премьер-Лиги "Челси" лишь однажды выигрывал свой первый домашний матч (4 ничьи, 2 поражения) — 3:0 против "Кристал Пэлас" в 2021/22. "Брайтон" одержал восемь побед в 13 последних поединках чемпионата (1 ничья, 4 поражения), хотя в 13 предыдущих — лишь одну (6 ничьих, 6 поражений). "Чайки" выиграли все три последних встречи с "синими" в Премьер-Лиге, каждый раз забивая ровно три гола.



В стартовый состав "Челси" после травмы может вернуться Мойсес Кайседо, а вот Марко Палестра все еще травмирован, как и Джордан Хендерсон. Снова доступен Весле Фофана, а Энцо Фернандес сидит на чемоданах и едва ли попадет в заявку.



"Брайтону" нужно оценить состояние полузащитника Джека Хиншелвуда, получившего травму на тренировке. Янкуба Минте, Каору Митома, Стефанос Цимас и Эван Фергюсон остаются в лазарете.



ЛИДС — БРЕНТФОРД 16:00



С начала декабря 2025 только пять команд набрали очков в Премьер-Лиге больше, чем "Лидс" (39). "Брентфорд" потерпел лишь два поражения в 12 последних поединках высшего дивизиона (3 победы, 7 ничьих) — на выезде от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". "Белые" ни разу не уступили в восьми последних домашних встречах с "пчелами" в чемпионате (3 победы, 5 ничьих).



Нападающему "Лидса" Вильфреду Ньонто предстоит фитнес-тест. Лукас Перри едва завершил свой переход в "Торино" на правах аренды.



"Брентфорд" успел вовремя оформить приобретение защитника Малика Диуфа. Сепп Ван ден Берг не сыграет из-за травмы паха.



САНДЕРЛЕНД — ФУЛХЭМ 16:00



В матче первого тура "Сандерленд" владел мячом против "Ипсвича" 62% времени, что является клубным рекордом с момента возвращения в Премьер-Лигу год назад. В 2026 году "Фулхэм" набрал наименьшее количество очков на выезде (7 — 1 победа, 4 ничьи, 5 поражений) среди команд, которые сейчас есть в дивизионе. "Черные коты" не выиграли ни одной из шести последних домашних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения).



Вингер "Сандерленда" Симон Адингра восстанавливается после травмы лодыжки. Новичок Даянн Метаили прибыл в клуб с дисквалификацией.



Полузащитник "Фулхэма" Том Кэрни идет на поправку после небольшой операции на колене.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ИПСВИЧ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Под руководством Майкла Кэррика "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного матча Премьер-Лиги против новичков дивизиона (1 ничья, 2 поражения). "Ипсвич" может лишь в четвертый раз стартовать в английском первенстве с двух побед подряд (после 1974/75, 1980/81 и 1993/94). "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в восьми последних домашних встречах с "трактористами" в чемпионате (6 побед, 2 ничьи), все четыре последних выиграв с общим счетом 18:2.



Новичок "Юнайтед" Карлос Балеба в двух-трех неделях от возвращения в строй. Также все еще лечатся Том Хитон, Маттейс Де Лигт, Мануэль Угарте и Мейсон Маунт.



Среди потерь "Ипсвича" значатся Азор Матусива и Флорентину Луиш.