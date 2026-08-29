"Лидс" отправил Перри в "Торино"
"Лидс" объявил о переходе своего голкипера Лукаса Перри в итальянский "Торино" на правах аренды.
Перри только прошлым летом присоединился к "Лидсу", перебравшись из "Лиона", и в прошлом сезоне сыграл 16 матчей Премьер-Лиги.
По ходу кампании Перри утратил статус первого номера, а этим летом "Лидс" пригласил на роль основного голкипера Джеймса Траффорда.
Поэтому "Лидс" позволил 28-летнему бразильцу отправиться в аренду в "Торино", а на место запасного голкипера собирается взять Михаэля Цеттерера из "Айнтрахта".
29.08.2026 22:00
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