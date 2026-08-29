"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"
"Тоттенхэм" потерпел второе подряд поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, на сей раз проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2.
Едва прибывший из "Манчестер Сити" Омар Мармуш сразу попал в стартовый состав "шпор". Сандро Тонали вышел против своего бывшего клуба.
В старте у "сорок" дебютировал Нико Гонсалес, вытеснив в запас юного Шона Стера.
Чуть замешкавшись в начале матча, хозяева довольно быстро обозначили свое преимущество и принялись контролировать игру. Заметнее других был Педро Порро, один удар которого был заблокирован защитником, а второй оказался неточным. Также пару раз обратил на себя внимание Мармуш.
В начале второго тайма Мармуш оказался на газоне в чужой штрафной после контакта с Маликом Тиавом, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.
После перерыва "Тоттенхэм" продолжил оказывать давление, но для гола этого было недостаточно.
"Ньюкасл" терпеливо выжидал своего момента и на 62-й минуте больно уколол соперника. После длинной передачи Гонсалеса со своей половины поля и скидки Амара Дедича головой Эланга оказался с мячом на правом краю штрафной. Энтони технично развернулся и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.
Не успев опомниться, спустя 10 минут "шпоры" пропустили второй гол. После подачи углового Ник Вольтемаде совершил скидку на Йоана Висса, который изловчился и пробил ногой, находясь вполоборота воротам — 0:2.
Хозяева не перестали атаковать, но уже выглядели обреченным и счет изменить уже не смогли.
Обе команда значительно обновили свои составы этим летом, но в данный момент "Тоттенхэму" отчаянно не хватает сыгранности.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
29.08.2026 21:25
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Пол Джойс: Коди Гакпо предстоит принять решение относительно своего будущего в «Ливерпуле». «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нидерландского вингера, а потенциальная сумма сделки может составить около £85 млн.
(ответить)
а когда я увидел вернувшегося цимикаса)))) это фиаско блять игрок уровня рпл, пусть и условного цска или зенита
(ответить)
муньос спасает просто потому что пока не пропитался духом неудачников скриньте
(ответить)
пиздец ливер это такое говнище ебаное блять
(ответить)
За исключением вратарской позиции, состав и тренер у ТТХ для борбы за ТОП 5.
Порро---ван Хеке--ВДВ--Робертсон
---------Тонали--Фернандеш-------
Кудус--------Мэддисон--- ----Мармуш
---------------Солянке------------------
(ответить)
Лидс - Брентфорд завтра будет топовая жара
Челси - Брайтон. Это вкусно , это обалденно!
Манки - Ипсвич. Что за пушка - эта катка !
(ответить)
Астон Вилла дала бид на Ахмада Диалло, 24.
считаю, что надо продать и купить ещё одного цпз, потому что хуйлеба куплен сломанным. а в атаке середняки потащат втроем без замен
тренеришка за лч, помойка с таким подходом за лк
(ответить)
Как же хохловласти поxyй на свои свиножителей. Размещают склад боеприпасов, рядом с жилыми домами.
Красиво сегодня горел 6лядский куев! Работаем, воины.
Так же горит и жопа моей опущенной шлюшки closera.Где кстати этот петух? А то мне спущенку надо выпустить, а эта шлюха опять свою пасть где-то выгуливает по азерским xyям.
(ответить)
Говном ты был, им ты и остался, как петунхэм))
(ответить)
Ужке не смешно.
С такой безразличной игрой ждет только борьба за выживание, и покуй кого купили, если нету командной химии. Впечатление, что просто новички пришли на высокие зар платки и им пое6ать
Но таки присутствие халла ковентри и ипсвича , плюс кристал палас развалившийся спасут и в этот раз ттх от вылета(утрирую вцелом, ро это пи3дец. Логикой то что происходит с ттх не обьяснить, просто не обьяснить)
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Не думал, что когда-нибудь назову Шпор денежным мешком, но теперь это так. Результат справедлив.
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Стыдно за таких соседей, даже чепушинси так не опускались
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Напоминаю , для тех кто уже не в курсе.. ТоП-6 АПЛ :
МЮ
Арсенал
Ливерпуль
Челси
МС
Тоттенхэм
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Эланга МОМ
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Жиды соснули. Ничего нового.
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Ассист 220В
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