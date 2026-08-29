"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"

"Тоттенхэм" потерпел второе подряд поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, на сей раз проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2.

Едва прибывший из "Манчестер Сити" Омар Мармуш сразу попал в стартовый состав "шпор". Сандро Тонали вышел против своего бывшего клуба.



В старте у "сорок" дебютировал Нико Гонсалес, вытеснив в запас юного Шона Стера.



Чуть замешкавшись в начале матча, хозяева довольно быстро обозначили свое преимущество и принялись контролировать игру. Заметнее других был Педро Порро, один удар которого был заблокирован защитником, а второй оказался неточным. Также пару раз обратил на себя внимание Мармуш.



В начале второго тайма Мармуш оказался на газоне в чужой штрафной после контакта с Маликом Тиавом, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.



После перерыва "Тоттенхэм" продолжил оказывать давление, но для гола этого было недостаточно.



"Ньюкасл" терпеливо выжидал своего момента и на 62-й минуте больно уколол соперника. После длинной передачи Гонсалеса со своей половины поля и скидки Амара Дедича головой Эланга оказался с мячом на правом краю штрафной. Энтони технично развернулся и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.



Не успев опомниться, спустя 10 минут "шпоры" пропустили второй гол. После подачи углового Ник Вольтемаде совершил скидку на Йоана Висса, который изловчился и пробил ногой, находясь вполоборота воротам — 0:2.



Хозяева не перестали атаковать, но уже выглядели обреченным и счет изменить уже не смогли.



Обе команда значительно обновили свои составы этим летом, но в данный момент "Тоттенхэму" отчаянно не хватает сыгранности.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче