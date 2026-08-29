"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"

Ньюкасл "Тоттенхэм" потерпел второе подряд поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, на сей раз проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2.

Едва прибывший из "Манчестер Сити" Омар Мармуш сразу попал в стартовый состав "шпор". Сандро Тонали вышел против своего бывшего клуба.

В старте у "сорок" дебютировал Нико Гонсалес, вытеснив в запас юного Шона Стера.

Чуть замешкавшись в начале матча, хозяева довольно быстро обозначили свое преимущество и принялись контролировать игру. Заметнее других был Педро Порро, один удар которого был заблокирован защитником, а второй оказался неточным. Также пару раз обратил на себя внимание Мармуш.

В начале второго тайма Мармуш оказался на газоне в чужой штрафной после контакта с Маликом Тиавом, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.

После перерыва "Тоттенхэм" продолжил оказывать давление, но для гола этого было недостаточно.

"Ньюкасл" терпеливо выжидал своего момента и на 62-й минуте больно уколол соперника. После длинной передачи Гонсалеса со своей половины поля и скидки Амара Дедича головой Эланга оказался с мячом на правом краю штрафной. Энтони технично развернулся и с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.

Не успев опомниться, спустя 10 минут "шпоры" пропустили второй гол. После подачи углового Ник Вольтемаде совершил скидку на Йоана Висса, который изловчился и пробил ногой, находясь вполоборота воротам — 0:2.

Хозяева не перестали атаковать, но уже выглядели обреченным и счет изменить уже не смогли.

Обе команда значительно обновили свои составы этим летом, но в данный момент "Тоттенхэму" отчаянно не хватает сыгранности.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче





Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 21:25

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Последние комментарии:




  1. dexter 29.08.2026 22:03 # dexter
    СЮДАААААААА! Несите ваши деньги!



    Пол Джойс: Коди Гакпо предстоит принять решение относительно своего будущего в «Ливерпуле». «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нидерландского вингера, а потенциальная сумма сделки может составить около &#163;85 млн.

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  2. b84 29.08.2026 21:48 # b84
    а когда я увидел вернувшегося цимикаса)))) это фиаско блять игрок уровня рпл, пусть и условного цска или зенита

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  3. b84 29.08.2026 21:47 # b84
    муньос спасает просто потому что пока не пропитался духом неудачников скриньте

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  4. b84 29.08.2026 21:46 # b84
    пиздец ливер это такое говнище ебаное блять

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  5. dexter 29.08.2026 21:44 # dexter
    За исключением вратарской позиции, состав и тренер у ТТХ для борбы за ТОП 5.

    Порро---ван Хеке--ВДВ--Робертсон

    ---------Тонали--Фернандеш-------

    Кудус--------Мэддисон--- ----Мармуш

    ---------------Солянке------------------

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  6. gidro-met 29.08.2026 21:44 # gidro-met
    Лидс - Брентфорд завтра будет топовая жара

    Челси - Брайтон. Это вкусно , это обалденно!

    Манки - Ипсвич. Что за пушка - эта катка !

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  7. makurt-pla4et 29.08.2026 21:43 # makurt-pla4et
    Астон Вилла дала бид на Ахмада Диалло, 24.


    считаю, что надо продать и купить ещё одного цпз, потому что хуйлеба куплен сломанным. а в атаке середняки потащат втроем без замен

    тренеришка за лч, помойка с таким подходом за лк

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  8. fabreegaass4 29.08.2026 21:42 # fabreegaass4
    Как же хохловласти поxyй на свои свиножителей. Размещают склад боеприпасов, рядом с жилыми домами.
    Красиво сегодня горел 6лядский куев! Работаем, воины.

    Так же горит и жопа моей опущенной шлюшки closera.Где кстати этот петух? А то мне спущенку надо выпустить, а эта шлюха опять свою пасть где-то выгуливает по азерским xyям.

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  9. messi30 29.08.2026 21:33 # messi30
    Говном ты был, им ты и остался, как петунхэм))

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  10. dembo 29.08.2026 21:29 # dembo
    Ужке не смешно.
    С такой безразличной игрой ждет только борьба за выживание, и покуй кого купили, если нету командной химии. Впечатление, что просто новички пришли на высокие зар платки и им пое6ать

    Но таки присутствие халла ковентри и ипсвича , плюс кристал палас развалившийся спасут и в этот раз ттх от вылета(утрирую вцелом, ро это пи3дец. Логикой то что происходит с ттх не обьяснить, просто не обьяснить)

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  11. brown-ale 29.08.2026 21:28 # brown-ale
    Не думал, что когда-нибудь назову Шпор денежным мешком, но теперь это так. Результат справедлив.

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  12. gameboy 29.08.2026 21:28 # gameboy
    Стыдно за таких соседей, даже чепушинси так не опускались

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  13. gidro-met 29.08.2026 21:28 # gidro-met
    Напоминаю , для тех кто уже не в курсе.. ТоП-6 АПЛ :

    МЮ
    Арсенал
    Ливерпуль
    Челси
    МС
    Тоттенхэм

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  14. gidro-met 29.08.2026 21:26 # gidro-met
    Эланга МОМ

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  15. hacdildo 29.08.2026 21:25 # hacdildo
    Жиды соснули. Ничего нового.

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  16. shearer1 29.08.2026 21:25 # shearer1
    Ассист 220В

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