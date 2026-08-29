"Форест" договорился о покупке Муньоса

"Ноттингем Форест" договорился о приобретении крайнего защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса.

Муньос стал целью для "Форест" после того, как бывший тренер "Пэлас" Оливер Гласнер возглавил "лесников" и принялся искать игроков под свою схему с тремя защитниками и вингбеками.



По информации The Athletic, сейчас "Пэлас" согласился отпустить 30-летнего игрока сборной Колумбии в "Форест" за 22 миллиона фунтов плюс бонусы.



Муньос уже получил разрешение пройти медобследование в Ноттингеме, после чего Даниэль подпишет трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, Гласнер и Муньос прибыли в "Пэлас" в 2024 году с разницей в один месяц. Раскрывшись в роли правого вингбека, Даниэль помог "орлам" выиграть Кубок Англии, Лигу Конференций и Суперкубок Англии.