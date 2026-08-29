Ираола недоволен, что ему помешали сделать замены против "Форест" раньше

Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола пожаловался на то, что не смог произвести замены в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" раньше из-за четвертого арбитра.

Когда счет в субботнем матче на "Энфилде" был 1:1, Ираола собирался выпустить на поле Райана Гравенберха, Костаса Цимикаса и Рио Нгумоа.



В этот период игра останавливалась три раза, и все три раза у четвертого арбитра Тима Робинсона возникали технические проблемы.



В третий раз мяч ушел за боковую линию, и после вброса аута "Форест" заработал пенальти, который позволил "лесникам" набрать очко (2:2), и такая работа арбитров огорчает Ираолу.



"Что касается ситуации с пенальти, то контакт случился уже после того, как эпизод был исчерпан. И этот контакт не был агрессивным".



"Но больше этого мы жаловались насчет замен. Нам пришлось ждать три минуты".



"Там была проблема с табло. Я не знаю, почему оно не работало, но нам пришлось ждать лишние две или три остановки игры перед голом. Дело не только в этом, но все же".



"Четвертый арбитр-профессионал не может тратить на это три минуты. Мы заранее, за две или три минуты, подали ему список замен".



"Я и так был зол, потому что мы не смогли произвести замены в предыдущую остановку игры, а затем мы не смогли их сделать при вбросе аута".



"Я не знаю, им нужно объяснить это. Но это заняло кучу времени", — цитирует Ираолу BBC.