Ираола критикует "пассивный" "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола посетовал на пассивность в действиях своей команды против "Ноттингем Форест".

В своем втором матче в новом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" снова не смог одержать победу и снова пропустил два гола.



После ничьей 2:2 на "Энфилде" Ираола выразил мнение, что его команда провела два разных тайма, провалив первую половину матча.



"Мы были плохи в первом тайме. Мы значительно улучшили свою игру во втором тайме, мы дважды отыгрывались, но я думаю, первый тайм не позволил нам одержать победу в матче".



"Мы были слишком пассивны без мяча. Мы позволяли им играть в пас, и при обоих голах, которые случились после вбросов аутов, мы не оборонялись должным. образом. Общее ощущение таково, что мы были слишком пассивны в оборонительном плане".



"Во втором тайме мы были агрессивнее, играли в более высоком темпе и лучше атаковали. Надеюсь, это станет для нас уроком на будущее", — сообщил Ираола BBC.