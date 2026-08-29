Ираола критикует "пассивный" "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола посетовал на пассивность в действиях своей команды против "Ноттингем Форест".
В своем втором матче в новом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" снова не смог одержать победу и снова пропустил два гола.
После ничьей 2:2 на "Энфилде" Ираола выразил мнение, что его команда провела два разных тайма, провалив первую половину матча.
"Мы были плохи в первом тайме. Мы значительно улучшили свою игру во втором тайме, мы дважды отыгрывались, но я думаю, первый тайм не позволил нам одержать победу в матче".
"Мы были слишком пассивны без мяча. Мы позволяли им играть в пас, и при обоих голах, которые случились после вбросов аутов, мы не оборонялись должным. образом. Общее ощущение таково, что мы были слишком пассивны в оборонительном плане".
"Во втором тайме мы были агрессивнее, играли в более высоком темпе и лучше атаковали. Надеюсь, это станет для нас уроком на будущее", — сообщил Ираола BBC.
29.08.2026 18:00
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