Рэднапп: "Шерки — гений"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп назвал "гением" полузащитника "Манчестер Сити" Райана Шерки.

Накануне вечером Шерки своим дублем помог "Сити" разгромить на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:4. Особенно впечатлил Рэднаппа первый гол Райана, когда 23-летний француз пустился в дриблинг в штрафной.



"Райан Шерки сотворил шедевр. Это был невероятный гол. Ощущение, что именно он сделал разницу, потому что его голы случились в столь важное время. Он удивительным образом повлиял на игру. Он — гений. Вещи, которые он умеет делать в футболе, просто невероятны".



"Это олицетворение баланса и самообладания. Когда я смотрю повтор, то в первую очередь думаю, что в Премьер-Лиге есть не так много игроков, которые умеют подобное".



"Он так контролирует мяч на клочке пространства, затем дерзко перекладывает его под свою левую ногу и отправляет в угол ворот".



"Думаю, Эден Азар, возможно, смог бы сделать подобное. Он был такого рода игроком, с низким центром тяжести, и он мог отправить мяч в сетку".



"Также был Кинкладзе, фанаты "Манчестер Сити" из другого поколения помнят его. Он мог обвести людей в телефонной будке, и это очень похоже", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.