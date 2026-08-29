Муньос избавил "Ливерпуль" от поражения против "Форест"
Гол Виктора Муньоса позволил "Ливерпую" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ноттингем Форест" — 2:2.
Относительно выезда к "Ньюкаслу" в стартовый состав "красных" были внедрены Алексис Макаллистер и Виктор Муньос, заменив Райана Гравенберха и Рио Нгумоа.
У "лесников" лишь Ксавер Шлагер заменил травмированного Ибраима Сангаре. Новичок Лиам Делап начал матч на скамейке запасных.
Начало матча осталось за гостями. Особенно жарко у ворот Алиссона было на 11-й минуте, когда Игорь Жезус собирался расстрелять цель в упор после скидки партнера головой, однако Жереми Жаке в отчаянно прыжке заблокировал удар соперника.
Время шло, хозяева все никак не могли проснуться и на 24-й минуте пропустили. Жезус смог принять мяч на границе штрафной после передачи через все поле от своего голкипера Матца Сельса. Игорь сделал короткий пас на Моргана Гиббс-Уайта, а тот сразу же нашел на левом краю штрафной Дана Ндойе, который пробил низом — 0:1.
"Ливерпуль" молчал впереди до 32-й минуты, когда Джереми Фримпонг поборолся за мяч на границе штрафной и отдал передачу на Флориана Вирца, который развернулся и поразил ворота, однако из-за офсайда у голландского защитника гол не был засчитан.
На 39-й минуте уже Сельс спас "Форест", отразив удар Вирца головой.
"Красные" владели инициативой в концовке первого тайма, но перед самым уходом на перерыв едва не пропустили. Жезус пробивал в касание после передачи Олы Айны с правого края штрафной, однако Алиссон
Хозяева лучше начали второй тайм и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 60-й минуте. Коди Гакпо прострелил с правого кря штрафной к дальней штанге, где открылся Александер Исак — 1:1.
Оборона "Ливерпуля" по-прежнему не выглядела надежно и на 68-й минуте дала очередной сбой. Алиссон был вынужден фолом останавливать прорыв Неко Уильямса в штрафной, а Гиббс-Уайт реализовал назначенный пенальти — 1:2.
Тут же Андони Ираола произвел пять замен, и это помогло "красным" сравнять счет на 82-й минуте. Вирц сделал классную передачу низом в штрафную на Муньоса, который развернулся и пробил с рикошетом от ноги Мурильо и отскоком от перекладины — 2:2.
В концовке матча "красные" владели инициативой, но действовали с оглядкой на свои ворота, да и силы уже были на исходе.
"Ливерпуль" второй раз подряд сыграл вничью и снова пропустил два гола. Андони Ираоле стоит крепко подумать, как ему поправить игру в обороне.
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
29.08.2026 16:30
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Последние комментарии:
Вирц - шикарен с мячом, но долбоебы стоят в статике у линии штрафной по старой памяти. Только Муньос из 5 игроков у штрафной открывался. Хочется взять палку и просто е6ашить по хребтам этим пидарам.
(ответить)
Как тока норм крайков поставит Ираола
возможно пойдет игра
А так можно чемпик до конца года не смотреть
Слот Сyкa, Салаха Луиса Диаса Робертсона слил
(ответить)
"Красные" доминировали на поле, это наверняка речь о ЛФК
(ответить)
Муньос в одно ипло уже 2 очка завез подзалупыли
(ответить)
У Ливера игра как при Ходжосоне
Керкез ибанный отдайте это го гaндoнa за бесплатно
(ответить)
Судья просто конч. Отобрал гол Вирца, поставил липовую пенку после удара мимо. Таких даунов надо сразу гнать из АПЛ.
(ответить)
Воссоединение с Переездом, реанимация Керкеза.
ЛиВапю молодцом , два очка выгрызли против мощных команд , актив в зачет
(ответить)
Когда уволят слота? Кекстер все ждет....
(ответить)
Залупль в полном залупле.
(ответить)
Зато ЛФК без поражений!
Вторая ничейка , стабильность ..хулио
Портовые !! НЕ СКУЛИТЕ..
(ответить)
лесники в порядке, будут в ЛЕ очевидно
(ответить)
Как же пронесло Челси с Ираиолой...
(ответить)
Когда с Цимикасом за оборону спокойнее становится - что-то новое.
(ответить)
О6оccaных лyзepxyйцев ещё и о6осрали прям на их полудырявом блювенфилде
Красота...
(ответить)
Исак - гол, Гакпо - гп; Муньос - гол, Вирц - гп. Сосите, хейтеры обоссанные!
(ответить)
У Ливерпука просто нули на позициях крайних защитников.
(ответить)
Ёбаная тётя, ну нахуя мне всё это? Что за кринжатина в защите? Что за мутки с флангами атаки? Андони, блять, ну соберись ты уже!)
Судейка - гандон заряженный, Муньоса роняют три раза и нихуя, при том, что он заряжен на борьбу и падать при контакте совсем не настроен. Пенка вообще до свидания. Я очень редко обсужлаю и хейчу рефери за спорные пенки, но тут говно какое-то рили. Алиссон - чемпион мира по пресеканию выходов один на один. И тут он всё делал, как обычно, просто съел пространство у лесника и не оставил тому шансов. А то что он предпочёл после этого врезаться в кипера и упасть, так это его проблемы. Араухо - топчик.
Ну а в целом работы у Ираолы просто дохуища. Вывезет ли? У Клоппа сначала тоже с зашитой пиздец был, но потом и он сам говорил, что учился и совершенствовался, да и видно это было, как он прогрессировал в тактическом плане, в том числе и с построением игры в обороне, включая и опорку.
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Фланги зашиты у ливера пожалуй слабейшие в лиге. Без преувеличения
Надо им загнать густо за оверпрайс
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НОрмально - игроки просто никакие - они дальше в режиме СЛОТа играют...Пускай Ираола делает работу - никому ненужны эти победы на морально волевых - когда нет четкой тактической структуры...
Как всегда легки мусорные голы из ничего пропускаем...Соперник никуя не создал и на лохахх забивает недо голы аля этот пенальти.
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Форест был намного лучше и выше
ЛФК спасся благодаря Энфилде
Я е6у этих двоих крайков нету ни обострений нету ни идеи
они тянет всех за собой,превращаемся в ПенсоИшакси
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