Муньос избавил "Ливерпуль" от поражения против "Форест"

Гол Виктора Муньоса позволил "Ливерпую" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ноттингем Форест" — 2:2.

Относительно выезда к "Ньюкаслу" в стартовый состав "красных" были внедрены Алексис Макаллистер и Виктор Муньос, заменив Райана Гравенберха и Рио Нгумоа.



У "лесников" лишь Ксавер Шлагер заменил травмированного Ибраима Сангаре. Новичок Лиам Делап начал матч на скамейке запасных.



Начало матча осталось за гостями. Особенно жарко у ворот Алиссона было на 11-й минуте, когда Игорь Жезус собирался расстрелять цель в упор после скидки партнера головой, однако Жереми Жаке в отчаянно прыжке заблокировал удар соперника.



Время шло, хозяева все никак не могли проснуться и на 24-й минуте пропустили. Жезус смог принять мяч на границе штрафной после передачи через все поле от своего голкипера Матца Сельса. Игорь сделал короткий пас на Моргана Гиббс-Уайта, а тот сразу же нашел на левом краю штрафной Дана Ндойе, который пробил низом — 0:1.



"Ливерпуль" молчал впереди до 32-й минуты, когда Джереми Фримпонг поборолся за мяч на границе штрафной и отдал передачу на Флориана Вирца, который развернулся и поразил ворота, однако из-за офсайда у голландского защитника гол не был засчитан.



На 39-й минуте уже Сельс спас "Форест", отразив удар Вирца головой.



"Красные" владели инициативой в концовке первого тайма, но перед самым уходом на перерыв едва не пропустили. Жезус пробивал в касание после передачи Олы Айны с правого края штрафной, однако Алиссон



Хозяева лучше начали второй тайм и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 60-й минуте. Коди Гакпо прострелил с правого кря штрафной к дальней штанге, где открылся Александер Исак — 1:1.



Оборона "Ливерпуля" по-прежнему не выглядела надежно и на 68-й минуте дала очередной сбой. Алиссон был вынужден фолом останавливать прорыв Неко Уильямса в штрафной, а Гиббс-Уайт реализовал назначенный пенальти — 1:2.



Тут же Андони Ираола произвел пять замен, и это помогло "красным" сравнять счет на 82-й минуте. Вирц сделал классную передачу низом в штрафную на Муньоса, который развернулся и пробил с рикошетом от ноги Мурильо и отскоком от перекладины — 2:2.



В концовке матча "красные" владели инициативой, но действовали с оглядкой на свои ворота, да и силы уже были на исходе.



"Ливерпуль" второй раз подряд сыграл вничью и снова пропустил два гола. Андони Ираоле стоит крепко подумать, как ему поправить игру в обороне.



"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче