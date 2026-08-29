Муньос избавил "Ливерпуль" от поражения против "Форест"

Виктор Муньос Гол Виктора Муньоса позволил "Ливерпую" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ноттингем Форест" — 2:2.

Относительно выезда к "Ньюкаслу" в стартовый состав "красных" были внедрены Алексис Макаллистер и Виктор Муньос, заменив Райана Гравенберха и Рио Нгумоа.

У "лесников" лишь Ксавер Шлагер заменил травмированного Ибраима Сангаре. Новичок Лиам Делап начал матч на скамейке запасных.

Начало матча осталось за гостями. Особенно жарко у ворот Алиссона было на 11-й минуте, когда Игорь Жезус собирался расстрелять цель в упор после скидки партнера головой, однако Жереми Жаке в отчаянно прыжке заблокировал удар соперника.

Время шло, хозяева все никак не могли проснуться и на 24-й минуте пропустили. Жезус смог принять мяч на границе штрафной после передачи через все поле от своего голкипера Матца Сельса. Игорь сделал короткий пас на Моргана Гиббс-Уайта, а тот сразу же нашел на левом краю штрафной Дана Ндойе, который пробил низом — 0:1.

"Ливерпуль" молчал впереди до 32-й минуты, когда Джереми Фримпонг поборолся за мяч на границе штрафной и отдал передачу на Флориана Вирца, который развернулся и поразил ворота, однако из-за офсайда у голландского защитника гол не был засчитан.

На 39-й минуте уже Сельс спас "Форест", отразив удар Вирца головой.

"Красные" владели инициативой в концовке первого тайма, но перед самым уходом на перерыв едва не пропустили. Жезус пробивал в касание после передачи Олы Айны с правого края штрафной, однако Алиссон

Хозяева лучше начали второй тайм и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 60-й минуте. Коди Гакпо прострелил с правого кря штрафной к дальней штанге, где открылся Александер Исак — 1:1.

Оборона "Ливерпуля" по-прежнему не выглядела надежно и на 68-й минуте дала очередной сбой. Алиссон был вынужден фолом останавливать прорыв Неко Уильямса в штрафной, а Гиббс-Уайт реализовал назначенный пенальти — 1:2.

Тут же Андони Ираола произвел пять замен, и это помогло "красным" сравнять счет на 82-й минуте. Вирц сделал классную передачу низом в штрафную на Муньоса, который развернулся и пробил с рикошетом от ноги Мурильо и отскоком от перекладины — 2:2.

В концовке матча "красные" владели инициативой, но действовали с оглядкой на свои ворота, да и силы уже были на исходе.

"Ливерпуль" второй раз подряд сыграл вничью и снова пропустил два гола. Андони Ираоле стоит крепко подумать, как ему поправить игру в обороне.

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче





Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 16:30

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Последние комментарии:




  1. dexter 29.08.2026 17:38 # dexter
    Вирц - шикарен с мячом, но долбоебы стоят в статике у линии штрафной по старой памяти. Только Муньос из 5 игроков у штрафной открывался. Хочется взять палку и просто е6ашить по хребтам этим пидарам.

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  2. v-0987654321 29.08.2026 17:37 # v-0987654321
    Как тока норм крайков поставит Ираола

    возможно пойдет игра

    А так можно чемпик до конца года не смотреть

    Слот Сyкa, Салаха Луиса Диаса Робертсона слил

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  3. gidro-met 29.08.2026 17:33 # gidro-met
    "Красные" доминировали на поле, это наверняка речь о ЛФК

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  4. dembo 29.08.2026 17:30 # dembo
    Муньос в одно ипло уже 2 очка завез подзалупыли

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  5. v-0987654321 29.08.2026 17:26 # v-0987654321
    У Ливера игра как при Ходжосоне

    Керкез ибанный отдайте это го гaндoнa за бесплатно

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  6. dexter 29.08.2026 17:21 # dexter
    Судья просто конч. Отобрал гол Вирца, поставил липовую пенку после удара мимо. Таких даунов надо сразу гнать из АПЛ.

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  7. gidro-met 29.08.2026 17:18 # gidro-met
    Воссоединение с Переездом, реанимация Керкеза.

    ЛиВапю молодцом , два очка выгрызли против мощных команд , актив в зачет

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  8. dembo 29.08.2026 17:13 # dembo
    Когда уволят слота? Кекстер все ждет....

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  9. hachidlo 29.08.2026 17:10 # hachidlo
    Залупль в полном залупле.

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  10. sherlock2025 29.08.2026 17:07 # sherlock2025
    Зато ЛФК без поражений!
    Вторая ничейка , стабильность ..хулио

    Портовые !! НЕ СКУЛИТЕ..

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  11. memfis63 29.08.2026 17:01 # memfis63
    лесники в порядке, будут в ЛЕ очевидно

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  12. gucman 29.08.2026 16:58 # gucman
    Как же пронесло Челси с Ираиолой...

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  13. alexomck 29.08.2026 16:56 # alexomck
    Когда с Цимикасом за оборону спокойнее становится - что-то новое.

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  14. gucman 29.08.2026 16:55 # gucman
    О6оccaных лyзepxyйцев ещё и о6осрали прям на их полудырявом блювенфилде

    Красота...

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  15. sausage 29.08.2026 16:47 # sausage
    Исак - гол, Гакпо - гп; Муньос - гол, Вирц - гп. Сосите, хейтеры обоссанные!

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  16. brown-ale 29.08.2026 16:45 # brown-ale
    У Ливерпука просто нули на позициях крайних защитников.

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  17. sausage 29.08.2026 16:43 # sausage
    Ёбаная тётя, ну нахуя мне всё это? Что за кринжатина в защите? Что за мутки с флангами атаки? Андони, блять, ну соберись ты уже!)
    Судейка - гандон заряженный, Муньоса роняют три раза и нихуя, при том, что он заряжен на борьбу и падать при контакте совсем не настроен. Пенка вообще до свидания. Я очень редко обсужлаю и хейчу рефери за спорные пенки, но тут говно какое-то рили. Алиссон - чемпион мира по пресеканию выходов один на один. И тут он всё делал, как обычно, просто съел пространство у лесника и не оставил тому шансов. А то что он предпочёл после этого врезаться в кипера и упасть, так это его проблемы. Араухо - топчик.
    Ну а в целом работы у Ираолы просто дохуища. Вывезет ли? У Клоппа сначала тоже с зашитой пиздец был, но потом и он сам говорил, что учился и совершенствовался, да и видно это было, как он прогрессировал в тактическом плане, в том числе и с построением игры в обороне, включая и опорку.

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  18. dembo 29.08.2026 16:41 # dembo
    Фланги зашиты у ливера пожалуй слабейшие в лиге. Без преувеличения
    Надо им загнать густо за оверпрайс

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  19. skychnie-oboi 29.08.2026 16:40 # skychnie-oboi
    НОрмально - игроки просто никакие - они дальше в режиме СЛОТа играют...Пускай Ираола делает работу - никому ненужны эти победы на морально волевых - когда нет четкой тактической структуры...

    Как всегда легки мусорные голы из ничего пропускаем...Соперник никуя не создал и на лохахх забивает недо голы аля этот пенальти.

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  20. v-0987654321 29.08.2026 16:40 # v-0987654321
    Форест был намного лучше и выше

    ЛФК спасся благодаря Энфилде

    Я е6у этих двоих крайков нету ни обострений нету ни идеи

    они тянет всех за собой,превращаемся в ПенсоИшакси

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