Итальянские клубы интересуются Вольтемаде

К нападающему "Ньюкасла" Нику Вольтемаде растет интерес со стороны итальянских клубов.

"Ньюкасл" только год назад приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов на замену Александеру Исаку, проданному в "Ливерпуль".



Вольтемаде ярко начал свою карьеру в "Ньюкасле", но затем перестал играть нападающего и перестал забивать, вызвав спекуляции насчет своего отъезда с "Сент-Джеймс Парк" после всего одного сезона.



Как сообщает Sky Sports, уход 24-летнего немца, не сыгравшего ни минуты против "Ливерпуля" в первом туре Премьер-Лиги, действительно возможен.



Сразу несколько клубов Серии А изучают возможность аренды Вольтемаде, однако "Ньюкасл" готов отправить Ника в командировку в Италию только за хорошую компенсацию.