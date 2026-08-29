Итальянские клубы интересуются Вольтемаде

Ник Вольтемаде К нападающему "Ньюкасла" Нику Вольтемаде растет интерес со стороны итальянских клубов.

"Ньюкасл" только год назад приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов на замену Александеру Исаку, проданному в "Ливерпуль".

Вольтемаде ярко начал свою карьеру в "Ньюкасле", но затем перестал играть нападающего и перестал забивать, вызвав спекуляции насчет своего отъезда с "Сент-Джеймс Парк" после всего одного сезона.

Как сообщает Sky Sports, уход 24-летнего немца, не сыгравшего ни минуты против "Ливерпуля" в первом туре Премьер-Лиги, действительно возможен.

Сразу несколько клубов Серии А изучают возможность аренды Вольтемаде, однако "Ньюкасл" готов отправить Ника в командировку в Италию только за хорошую компенсацию.





Метки Вольтемаде, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 16:00

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