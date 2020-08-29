Альварес сообщил Артете, что не хочет переходить в "Арсенал"

Хулиан Альварес Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес сообщил главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, что не хочет переходить к "канонирам".

На исходе летнего трансферного окна Альваресу стало окончательно ясно, что он не сможет осуществить свою мечту о "Барселоне", с которой "Атлетико" наотрез отказывается вести переговоры.

В результате выбор Альвареса сузился до двух вариантоа. 26-летний игрок сборной Аргентины может остаться в "Атлетико" или уйти в "Арсенал".

Однако субботнем в эфире TNT Sports с "Энфилда" журналист The Athletic Дэвид Орнстейн поведал, что шансы на переход Альвареса в "Арсенал" низки.

И хотя "Атлетико" открыт к сделке с "Арсеналом", сам Альварес не хочет переходить к чемпионам Премьер-Лиги, о чем он лично сообщил Артете.

Орнстейн добавил, что ситуация еще может измениться, и Альварес пока не принял окончательное решение, но в данный момент "Арсеналу" не приходится рассчитывать на подписание Хулиана.





Метки Альварес, Арсенал, Артета, Атлетико

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 15:00

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  1. gameboy 29.08.2026 15:44 # gameboy
    Не нужен был

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  2. sherlock2025 29.08.2026 15:36 # sherlock2025
    Если возвращаться ему в АПЛ, то только в Сити .
    А если устроить ему байкот , то к НГ матрасники сами будут его отдавать куда угодно, и дешевле

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  3. paroljlogin7237 29.08.2026 15:28 # paroljlogin7237
    Разругался с фанатами Атлетико, не хочу быть в Мадриде, хочу в Барселону. Атлетико официально сообщил, что никогда не продаст его Барселону. Тем временем ещё я не хочу в Англию, ни в Арсенал, ни в Сити. Останусь в Атлетико который никогда не продаст меня в клуб моей мечты и фанаты меня ненавидят. Странный парень.

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