Альварес сообщил Артете, что не хочет переходить в "Арсенал"
Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес сообщил главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, что не хочет переходить к "канонирам".
На исходе летнего трансферного окна Альваресу стало окончательно ясно, что он не сможет осуществить свою мечту о "Барселоне", с которой "Атлетико" наотрез отказывается вести переговоры.
В результате выбор Альвареса сузился до двух вариантоа. 26-летний игрок сборной Аргентины может остаться в "Атлетико" или уйти в "Арсенал".
Однако субботнем в эфире TNT Sports с "Энфилда" журналист The Athletic Дэвид Орнстейн поведал, что шансы на переход Альвареса в "Арсенал" низки.
И хотя "Атлетико" открыт к сделке с "Арсеналом", сам Альварес не хочет переходить к чемпионам Премьер-Лиги, о чем он лично сообщил Артете.
Орнстейн добавил, что ситуация еще может измениться, и Альварес пока не принял окончательное решение, но в данный момент "Арсеналу" не приходится рассчитывать на подписание Хулиана.
29.08.2026 15:00
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Не нужен был
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Если возвращаться ему в АПЛ, то только в Сити .
А если устроить ему байкот , то к НГ матрасники сами будут его отдавать куда угодно, и дешевле
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Разругался с фанатами Атлетико, не хочу быть в Мадриде, хочу в Барселону. Атлетико официально сообщил, что никогда не продаст его Барселону. Тем временем ещё я не хочу в Англию, ни в Арсенал, ни в Сити. Останусь в Атлетико который никогда не продаст меня в клуб моей мечты и фанаты меня ненавидят. Странный парень.
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