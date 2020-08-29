Альварес сообщил Артете, что не хочет переходить в "Арсенал"

Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес сообщил главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, что не хочет переходить к "канонирам".

На исходе летнего трансферного окна Альваресу стало окончательно ясно, что он не сможет осуществить свою мечту о "Барселоне", с которой "Атлетико" наотрез отказывается вести переговоры.



В результате выбор Альвареса сузился до двух вариантоа. 26-летний игрок сборной Аргентины может остаться в "Атлетико" или уйти в "Арсенал".



Однако субботнем в эфире TNT Sports с "Энфилда" журналист The Athletic Дэвид Орнстейн поведал, что шансы на переход Альвареса в "Арсенал" низки.



И хотя "Атлетико" открыт к сделке с "Арсеналом", сам Альварес не хочет переходить к чемпионам Премьер-Лиги, о чем он лично сообщил Артете.



Орнстейн добавил, что ситуация еще может измениться, и Альварес пока не принял окончательное решение, но в данный момент "Арсеналу" не приходится рассчитывать на подписание Хулиана.