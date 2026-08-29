"Форест" работает над покупкой Харрисона Армстронга

"Ноттингем Форест" работает над приобретением полузащитника "Эвертона" Харрисона Армстронга.

Ранее побывав в "Дерби" и "Престоне" на правах аренды, в прошлом сезоне Армстронг, наконец, смог закрепиться в первой команде "Эвертона".



Однако теперь 19-летний англичанин может уйти в "Форест", который готов заплатить за него около 40 миллионов фунтов, сообщает The Athletic.



Этим летом полузащита "Форест" лишилась Эллиота Андерсона, проданного в "Манчестер Сити" за 116 млн. фунтов, поэтому главный тренер "лесников" Оливер Гласнер ищет усиление для этой зоны, ранее подписав свободным агентом Ксавера Шлагера.



"Эвертон" допускает уход Армстронга, поскольку этим летом укрепил свой центр поля с помощью Хейдена Хакни и Кристиана Нергора.