Барколя обойдется "Ливерпулю" в 123 млн. фунтов

Брадли Барколя Полная трансферная стоимость нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя при переходе в "Ливерпуль" составит 123 миллиона фунтов.

В минувший четверг стало известно, что "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с ПСЖ насчет покупки Барколя за 120 млн. фунтов.

С тех пор два клуба согласовали оставшиеся детали, включая структуру платежей, и Sky Sports стало известно, что сразу "Ливерпуль" заплатит 106 млн. фунтов, тогда как еще 17 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Таким образом, даже если все условия для бонусов будут выполнены, Барколя не отберет звание рекордного приобретения в истории "Ливерпуля" у Александера Исака, который год назад был приглашен из "Ньюкасла" за 125 млн. фунтов.

Ожидается, что уже в эти выходные два клуба обменяются документами, а 23-летний игрок сборной Франции пройдет медобследование, после чего подпишет с "Ливерпулем" контракт до 2031 года.

Приобретение Барколя может открыть дверь к уходу из "Ливерпуля" Коди Гакпо, который вызывает интерес у "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

Сами "красные" надеются подписать еще одного вингера до закрытия трансферного окна, а среди их целей значатся Исмаила Сарр из "Кристал Пэлас" и Янкуба Минте из "Брайтона".





Метки Барколя, Ливерпуль, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2026 12:00

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  1. meshuggah 29.08.2026 12:46 # meshuggah
    Ахахахах подзалупали ипала

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  2. gucman 29.08.2026 12:18 # gucman
    Развели лyзepxyй, как лохов последних

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  3. qess 29.08.2026 12:05 # qess
    Нормально лягушатники помойку развели

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