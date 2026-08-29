Барколя обойдется "Ливерпулю" в 123 млн. фунтов

Полная трансферная стоимость нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя при переходе в "Ливерпуль" составит 123 миллиона фунтов.

В минувший четверг стало известно, что "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с ПСЖ насчет покупки Барколя за 120 млн. фунтов.



С тех пор два клуба согласовали оставшиеся детали, включая структуру платежей, и Sky Sports стало известно, что сразу "Ливерпуль" заплатит 106 млн. фунтов, тогда как еще 17 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Таким образом, даже если все условия для бонусов будут выполнены, Барколя не отберет звание рекордного приобретения в истории "Ливерпуля" у Александера Исака, который год назад был приглашен из "Ньюкасла" за 125 млн. фунтов.



Ожидается, что уже в эти выходные два клуба обменяются документами, а 23-летний игрок сборной Франции пройдет медобследование, после чего подпишет с "Ливерпулем" контракт до 2031 года.



Приобретение Барколя может открыть дверь к уходу из "Ливерпуля" Коди Гакпо, который вызывает интерес у "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".



Сами "красные" надеются подписать еще одного вингера до закрытия трансферного окна, а среди их целей значатся Исмаила Сарр из "Кристал Пэлас" и Янкуба Минте из "Брайтона".