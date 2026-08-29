Джеррард советует "Ливерпулю" купить опорника
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал одну позицию, которую "красным" нужно укрепить до закрытия летнего трансферного окна.
По слухам, "Ливерпуль" хочет подписать двух атакующих игроков до закрытия летнего окна, и одним из них должен стать Брадли Барколя из ПСЖ.
Однако Джеррард указывает, что "Ливерпуль" также остро нуждается в опорном полузащитнике. Это подтвердила ничья 2:2 против "Ньюкасла" в первом туре Премьер-Лиги.
"Есть одна зона, которая не привлекала большого внимания, и об этом заговорили только после матча против "Ньюкасла" на прошлой неделе. Я убежден, что им нужен специалист на позиции 6-го номера".
"У тренера могут быть другие идеи насчет облика команды, у него есть своя философия, но я думаю, этой команде не хватает разрушителя. Не хватает того, кто держит середину поля и кто бы стал важной частью хребта команды по примеру Фабиньо".
"Думаю, им очень не хватает такого игрока, у них нет специалиста на этой позиции. Это обезопасило бы оборонительную четверку и позволило бы Собослаи, Гравенберхам и Макаллистерам участвовать в атаках. Думаю, им остро не хватает игрока на этой позиции", — сообщил Джеррард TNT Sports.
29.08.2026 11:00
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