"Сандерленду" было отказано в аренде Дансо

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Сандерленда" насчет аренды защитника Кевина Дансо.

Не сыграв ни минуты против "Брентфорда" в первом туре Премьер-Лиги, в матче второго раунда Кубка Лиги против Чарльтона" Дансо был вынужден довольствоваться появлением на замену во втором тайме.



С приходом Ян Пола Ван Хекке и Маркоса Сенеси конкуренция в центре обороны "Тоттенхэма" возросла, чем попытался воспользоваться "Сандерленд", выразив готовность арендовать Дансо на сезон 2026/27.



Однако BBC утверждает, что "Тоттенхэм" ответил отказом на предложение "черных котов" по 27-летнему австрийцу, который сыграл 24 матча в прошлом сезоне Премьер-Лиги, включая 17 выходов в стартовом составе.