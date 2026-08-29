Дебют Балеба за "Юнайтед" откладывается на две-три недели

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик сообщил, что его дорогостоящий новичок Карлос Балеба не сможет играть в футбол еще две-три недели.

В минувший вторник "Юнайтед" подтвердил приобретение Балеба у "Брайтона" за 70 миллионов фунтов, однако Карлос все еще отсутствует с травмой, полученной в предсезонном матче за "чаек".



Хорошая новость в том, что травма Балеба не является серьезной, и при идеальном раскладе 22-летний камерунец вернется до первого в сезоне международного перерыва, который начнется 21 сентября.



"У него небольшая проблема с лодыжкой. Так что это займет пару недель. Может быть, три недели. Посмотрим. Но мы знали это заранее, поэтому это не так серьезно".



"Будет замечательно рассчитывать на него, когда мы сможем. Мы довольны Карлосом. Думаю, у него огромный потенциал. Думаю, это действительно захватывающее приобретение для нас", — цитирует Кэррика ESPN.