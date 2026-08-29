Ламин Камара может заменить Фернандеса в "Челси"

"Челси" рассматривает полузащитника "Монако" Ламина Камара на замену своему полузащитнику Энцо Фернандесу.

До закрытия летнего трансферного окна остаются считанные дни, однако по-прежнему ожидается, что "Манчестер Сити" выдвинет свое предложение о покупке Фернандеса.



Поэтому "Челси" вынужден задумываться о приглашении нового полузащитника, и Камара выглядит гораздо более реалистичным вариантом, нежели, например, Алекс Скотт, продажу которого "Борнмут" исключает.



Ранее в августе предложение "Кристал Пэлас" по Камара в размере 35 миллионов фунтов было отклонено, однако сумма в 50-60 млн. фунтов должна устроить "Монако", полагает talkSPORT.



Перед тем, как присоединиться к "Монако" летом 2024, Камара помог "Мецу" выйти в Лигу 1 и был признан молодым Игроком Года в Африке.



С тех пор 22-летний сенегалец утвердился ключевым игроком "Монако" и получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира.



По информации источника "Челси" уже ведет переговоры с "Монако" насчет Камара, который также интересен "Ливерпулю".